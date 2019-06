El Ayuntamiento de Pamplona premia a diez proyectos del certamen de creación artística

Actualizada 10/06/2019 a las 16:14

El Ayuntamiento de Pamplona ha otorgado los 10 premios del certamen de creación artística a proyectos de artes escénicas, plásticas, musicales, literarias y audiovisuales, entre otras disciplinas. Cada uno de ellos está dotado con 3.000 euros. En total se presentaron 66 ideas. Los proyectos merecedores del reconocimiento han sido presentados por Ignacio López Jiménez, Josetxo Goia Aribe, Maite Redondo Gaztelu, Mercedes Álvarez, Ana Maestrojuán Guindano, Carmen Larraz Elorriaga, Iñaki Zugarrondo Monje, David Mutiloa y Andrea Ganuza. Además, ha habido otro proyecto elaborado conjuntamente por Iñigo Satrustegi András, Julen Azketa Etxeberria, Sarai Robles Vitas, Olatz Azpirotz Larzabal, Maite Idoate Errea, Itziar López Sola y Mikel Tristán Villanueva.

El certamen, que alcanza su tercera edición, pretende fomentar la actividad creadora, promover las iniciativas artísticas de Pamplona y potenciar los proyectos de todas las disciplinas artísticas para su desarrollo y concreción, otorgando premios económicos para la fase de creación. Está dirigido a personas físicas empadronadas en Pamplona y solo podían presentarse proyectos de creación originales que tendrán que están finalizados antes de que concluya 2019. En la valoración se han tenido en cuenta el interés artístico y cultural del proyecto presentado, la trayectoria de la persona o personas creadoras y el impacto en el territorio del proyecto. De los diez premios, tres se han reservado para personas creadoras menores de 35 años y otro para la creación en euskera de una obra de arte de corte contemporáneo que podrá incluirse en el programa municipal Garaikide.

LOS PROYECTOS PREMIADOS

Los diez proyectos premiados abordan distintas disciplinas artísticas. Ignacio López en ‘Ecos de la tradición oral’ apuesta por una propuesta musical en la que selecciona una serie de canciones

tradicionales que forman parte del patrimonio inmaterial de Navarra, tanto en euskera como en castellano, para adaptarlas al lenguaje musical actual y a un formato contemporáneo. La música también protagoniza ‘Sarasateando: la irrelevancia hecha música’, de Josetxo Goia Aribe, quien realiza una lectura contemporánea de ocho composiciones de Pablo Sarasate. ‘Las trabajadoras domésticas’ de Maite Redondo es un trabajo de cine documental de investigación que explora desde una mirada crítica las dinámicas cotidianas y roles impuestos que siguen perpetuando desigualdades sociales sesgadas por el género. La propuesta de Mercedes Álvarez aborda el ruido en un ensayo documental que trata de indagar en él mediante imágenes, sonidos y texto. Ana Maestrojuán Guindano, por su parte, ha trabajado el proyecto de creación dramática para público familiar titulado ‘¡Estás en Babia!’ en el que habla de la evasión, la capacidad humana de transformar la realidad en la mente.

También ha sido reconocido ‘Elektrical Body’, el proyecto de investigación coreográfica de Carmen Larraz. En él estudia, a través del movimiento, la belleza de las fuerzas energéticas que mantienen interrelacionados a los seres vivos. El punto de partida es el científico Nikola Tesla. Cambiando de área, Iñaki Zugarrondo ha propuesto ‘Vasconum’, la escritura de un libro del género novela histórica que combina hechos históricos y ficción. Está ambientado en Pamplona, Roma y los bosques germánicos del año 68 dc y tiene como eje central la ‘Cohors II vasconum’, una cohorte del ejercito romano compuesta por vascones que lucharon como mercenarios. David Mutiloa quiere plasmar su idea en una instalación expositiva formada por un conjunto de piezas escultóricas que se convertirán en el escenario del rodaje de la pieza de video que se integrará en la exposición. La ha titulado ‘{…} and so is our still more aggressive fear of the future’, como una cita del diseñador Ettore Sottsass, figura del diseño radical italiano durante los años 70.

Andrea Ganuza con ‘13 Cañonazos Bailables’ propone el desarrollo de un proyecto de dibujo y cómic enmarcado en la ciudad de Medellín (Colombia). Pone su atención en los cuerpos femeninos y su relación con un espacio público masculinizado y violento. Por último, Iñigo Satrustegi, Julen Azketa, Sarai Robles, Olatz Azpirotz, Maite Idoate, Itziar López y Mikel Tristán han concurrido con ‘Hatz(a)marka’, un proyecto colectivo que aúna poesía en euskera e ilustración (dibujo, diseño gráfico y fotografía). Con este proyecto las personas que conforman el grupo pretenden abrir una línea de colaboración entre artistas emergentes y euskaldunes de Pamplona.

CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 2019. ACTA DEL JURADO

Iñigo Satrustegi András, Julen Azketa Etxeberria, Sarai Robles Vitas, Olatz Azpirotz Larzabal, Maite Idoate Errea, Itziar López Sola y Mikel Tristán Villanueva con su proyecto ‘Hatz(a)marka’. Concurren con un proyecto colectivo que aúna poesía en euskera e ilustración (dibujo, diseño gráfico y fotografía). Destaca la juventud de las personas que conforman el grupo y el hecho de que la propuesta de creación se conceptualiza y se desarrolla íntegramente en euskera. Este proyecto de creación podrá materializarse en una publicación que recoja los 40 poemas creados con sus respectivas ilustraciones. Con este proyecto las personas que conforman el grupo pretenden abrir una línea de colaboración entre artistas emergentes y euskaldunes de Pamplona.

Ignacio López Jiménez con su proyecto ‘Ecos de la tradición oral’. Concurre con un proyecto musical que alberga un marcado componente antropológico. El proyecto propone la selección de una serie de canciones tradicionales, tanto en euskera como en castellano, que forman parte del patrimonio inmaterial de Navarra para adaptarlas al lenguaje musical actual y a un formato contemporáneo en el que se combinarán instrumentos de la época con instrumentos actuales de la cultura popular. Una propuesta que pretende otorgar un nuevo valor a la tradición y visibilizar nuevas expresiones artísticas y musicales.

Josetxo Goia Aribe con su proyecto ‘Sarasateando: la irrelevancia hecha música’. Concurre con un proyecto musical que pretende realizar una lectura contemporánea y transgresora de ocho composiciones de Pablo Sarasate. Huyendo del concepto de “versión” la propuesta pretende realizar una deconstrucción y un replanteamiento contemporáneo de estas ocho composiciones a través de una agrupación jazzística integrada por saxo, piano y contrabajo. Es destacable la trayectoria artística y musical del autor, de la que destaca su gran vinculación con la tradición y el folklore, siempre desde la perspectiva y el lenguaje de la llamada música moderna, el jazz o las nuevas músicas.

Maite Redondo Gaztelu con su proyecto ‘Las trabajadoras domésticas’. Se presenta con un trabajo de cine documental de investigación que pretende explorar desde una mirada crítica las dinámicas cotidianas y roles impuestos que siguen perpetuando desigualdades sociales sesgadas por el género. Cabe resaltar lo contemporáneo de la temática propuesta ya que es un tema emergente que ahora se comienza a hacer visible. Además, la autora propone una aproximación en primera persona, explorando el tema de los cuidados en su red familiar. Asimismo, se valora la trayectoria artística de la autora que cuenta con numerosos trabajos realizados en el mundo audiovisual.

Mercedes Álvarez con su proyecto ‘Ruido’. Se presenta con una propuesta de ensayo documental que trata de indagar mediante imágenes, sonidos y texto, en lo que es uno de los hechos más decisivos de nuevo aspecto de nuestro mundo: el avance del ruido. Destaca la propuesta creativa que se presentará en formato de ensayo cinematográfico utilizando imágenes de producción propia, así como otro tipo de imágenes de diversas fuentes: imágenes de archivo, internet, televisión… Todo ello hace que la propuesta sea interesante por su carácter innovador y explorador. Se valora la trayectoria de la autora que cuenta con una filmografía sólida y referencial.

Ana Maestrojuán Guindano con el proyecto de creación dramática para público familiar titulado ‘¡Estás en Babia!’. Julia, el personaje principal de ‘Estás en Babia’, decide crear su propio mundo en el que transforma su entorno, modifica lo feo por divertido, lo negativo por lo positivo, la realidad por la ficción. Esta evasión responde a algo tan humano como es nuestra capacidad de transformar la realidad en nuestra mente. Con este punto de partida argumental, la autora arma un esquema dramatúrgico al que dota de un espacio escénico y sonoro acorde con el universo creado. El proyecto se sustenta en líneas sólidas como son abordar el teatro como acto social o comunitario en el que se tratan temas de interés social, con un diálogo intergeneracional y que buscan investigar nuevas formas con la unión de lenguajes artísticos diversos.

Carmen Larraz Elorriaga con el proyecto de investigación coreográfica ‘Elektrical Body’. Este proceso trata de estudiar, a través del movimiento, la belleza de las fuerzas energéticas que nos mantienen interrelacionados como seres vivos. El punto de partida nace del interés por un personaje fascinante como es el científico Nikola Tesla. Su visión del ser humano como ente de luz y la posibilidad de funcionar en armonía con la tierra para generar un engranaje energético, inspiran el proyecto de la autora. Se trata de transferir los principios de la física a pautas de comportamiento humano para crear movimiento y belleza. El proyecto se complementa con la creación musical de Hilario Rodeiro que permite establecer un diálogo entre música y coreografía. Ambas disciplinas tienen un peso y un discurso creativo que permite generar un espacio, bien sea por vibración sonora, bien sea por ritmo.

Iñaki Zugarrondo Monje con su proyecto ‘Vasconum’. Es un proyecto de creación para la escritura de un libro del género novela histórica que combina hechos históricos y ficción para crear un relato atrayente. Está ambientado en la Pamplona, Roma y bosques germánicos del año 68 dc y tiene como eje central sobre todo la llamada ‘Cohors II vasconum’, una cohorte del ejercito romano compuesta por vascones y que lucharon como mercenarios. El creador presenta varios capítulos de la obra. Además del argumento y ambientación de la obra, se puede entrever una buena novela con una prosa rica y sugestiva. Los capítulos presentan la capacidad para recrear de forma vívida épocas y personajes en los que el autor trata de encontrar el debido equilibrio entre información y narración; y eso en un género que ocupa la primera posición entre las preferencias de los lectores.

David Mutiloa con el proyecto ‘{…} and so is our still more aggressive fear of the future’, que toma como título una cita del diseñador Ettore Sottsass, figura clave del diseño radical italiano durante los años 70. Se plantea, en palabras de su autor, como una propuesta que, además de testear el fracaso de ciertos patrones de emancipación que acabaron convertidos en aliados simbólicos del mercado, podría ser leída de un modo alegórico, posibilitando repensar la potencia de la crítica en el presente. Su propuesta, de un ambicioso desarrollo conceptual y de una alta calidad artística, se formaliza en una instalación expositiva formada por un conjunto de piezas escultóricas que se convertirán en el escenario del rodaje de la pieza de video que se integrará en la exposición.

Andrea Ganuza con el proyecto ‘13 Cañonazos Bailables’, propone el desarrollo de un proyecto de dibujo y cómic enmarcado en la ciudad de Medellín (Colombia), que pone su atención en los cuerpos femeninos y su relación con un espacio público masculinizado y violento. Seleccionada entre las propuestas realizadas por creadoras menores de 35 años, reivindica el encuentro entre mujeres como forma de conocimiento ancestral, el ágora de mujeres como lugar de aprendizaje y el dibujo como testimonio de la ocupación femenina del espacio público masculinizado. El proyecto se articula en diversas acciones: entrevistas y retratos con las 13 mujeres colaboradoras, reuniones grupales, proyección de la película de Xiana Do Teixeiro: ‘Todas las mujeres que conozco’, comida autogestionada, reuniones y ocupaciones de espacios masculinos y se formalizará en una publicación impresa que podrá tener también su difusión en un formato expositivo.

