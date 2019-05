11/05/2019 a las 13:50

"Hombre, estaría más tiempo, por ganas de trabajar no es, no me faltan. Cierro porque tampoco hay trabajo y para estar mirando....”. Amalio López de Dicastillo Yániz lo cuenta como si tal cosa, apoyado en el mostrador de mármol tras el que lleva desde 1956, el mismo año en que la televisión llegó a España; de cuando las fotos eran en blanco y negro, los coches se contaban por decenas y se acababan de estrenar los semáforos en Pamplona. Entonces cogió Amalio en traspaso un comercio d

Selección DN+