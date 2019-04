Los derechos de los animales aterrizan en la Casa de la Juventud

Actualizada 30/04/2019 a las 17:13

La Casa de la Juventud de Pamplona acoge desde este jueves 2 de mayo la exposición fotográfica y multimedia ‘Toros/Zezenak’, promovida por la asociación Iruña Antitaurina. Se trata de una serie de fotografías de Aitor Garmendia denominada ‘Fiesta’ y del documental ‘Tauromaquia’, del video periodista Jaime Alekos. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de mayo, de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14 horas.

‘Fiesta’ es una colección de fotografías de Aitor Garmendia, fotógrafo y activista por los derechos de los animales. Las fotografías, excepto una de ellas, han sido tomadas en los Sanfermines y forman parte de un proyecto titulado ‘Tras los muros’, que denuncia las diversas situaciones de maltrato hacia los animales que no se ven. El autor ha recibido premios internacionales como el primer premio de los Tokyo International Foto Awards (TIFA) en la categoría Editorial o el primer premio del prestigioso Picture of the Year International en la categoría de Ciencia e Historia Natural con su serie ‘Matadero’.

‘Tauromaquia’ es un documental del vídeo periodista Jaime Alekos, que se reproducirá de forma continua. Esta obra es la representación en 29 minutos de una corrida de toros en plano detalle, acompañada de citas obtenidas de obras de la literatura taurina. Para realizar este documental, Alekos ha acudido a 23 corridas de toros en plazas de 1ª, 2ª y 3ª categoría en 15 ciudades distintas, un proceso que le ha costado tres años culminarlo. Esta obra ha ganado diversos premios internacionales en la categoría de mejor corto documental como el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, Autumn in Voronet International Film Festival (Rumania), Bahía Independent film festival (Brasil) o Mediterranean Film festival (Francia). El autor también recibió en 2018 un Premio a la Excelencia en la 75 edición del Picture of the Year International, por su investigación sobre las torturas de la policía húngara a migrantes y participó con su cobertura de los desahucios durante la crisis financiera en Frágil Equilibro, ganadora del Goya a la Mejor Película Documental 2017.

Selección DN+