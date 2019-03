Parking y villavesa gratis en Trinitarios

26/03/2019 a las 06:00

Es un parking gratuito, a diez minutos paseando del centro de Pamplona. Y encima, te regalan un billete de villavesa, para el que no quiera andar. ¿Qué más se puede pedir?”, ese es el funcionamiento del aparcamiento de Trinitarios. Arantza Urriza, de 69 años, ya no pierde tiempo dando vueltas para aparcar. Vive en San Sebastián y viene dos veces a la semana a Pamplona para cuidar a su madre. “Yo ya no me lo pienso”, dice convencida. “Antes solía aparcar en Berriozar y me tenía

Selección DN+