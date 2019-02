El Ayuntamiento de Villava manejará un presupuesto de 9,7 millones

Actualizada 27/02/2019 a las 08:02

El Ayuntamiento de Villava manejará en este año de elecciones y cambio de corporación un presupuesto de 9,7 millones. Serán 420.771 euros menos que los presupuestados para 2018, año en el que no se completó lo previsto al no vender solares de la antigua casa de Cultura y no ejecutar, por tanto, todos los gastos vinculados a esos ingresos esperados. EH Bildu, en la alcaldía y con ocho representantes, sumó el voto de Atarrabia Geroa Bai (3); I-E (2) y la edil no adscrita, Laura Curiel, ele

Selección DN+