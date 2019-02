ELA, LAB y ATTU siguen exigiendo un convenio para toda la plantilla de TCC

Actualizada 14/02/2019 a las 15:03

Los sindicatos ELA, LAB y ATTU han exigido a la empresa TCC un convenio para toda la plantilla del transporte urbano comarcal, ya que el acuerdo firmado con UGT y CCOO a su juicio "no lo recoge" el estatuto de los trabajadores.



Sostiene también que con él no tienen "ninguna defensa laboral" y que se necesita un convenido para cuando en noviembre se convoque de nuevo la adjudicación de este servicio.



Por eso, según fuentes de LAB, su propósito era recuperar gran parte el 5,5% por ciento de sueldo perdido en 2013, pero con el pacto de UGT y CCOO han "bajado mucho las expectativas", el IPC más un punto, porque "ya no es tanto una cuestión de recuperación del dinero sino de expectativas sociales".



Y en este sentido los convocantes del paro denuncian que hay un grupo "trabajando al 80% con disponibilidad total" y hay que mejorar esas condiciones.



De lo contrario, afirman, la empresa, "con este tipo de rehenes, se ahorra mucho dinero en personal" y "limita la negociación de siguientes convenios", ya que se intentará primero solucionar la situación de estas personas antes que otros asuntos.



Y por eso desde LAB dicen que, pese a que ayer la empresa no acudió a la convocatoria que se le hizo, "la mesa de negociación sigue abierta".



En cuanto al seguimiento de este primer paro entre las 12:00 y las 156:00 horas han comentado que no ha sido el esperado porque "la empresa ha asignado los servicios mínimos, del 60%, a afiliados de los tres sindicatos" convocantes de la movilización.



Pese a ello, según sus datos, han conseguido parar 16 autobuses de los 70 que al mediodía estaban operativos, si bien para las 14:00 horas la empresa ha vuelto a poner algunos en servicio "con otros chóferes, por lo que presentaremos una denuncia en defensa del derecho a la huelga".

