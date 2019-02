Un comité dividido llama hoy a cuatro horas de huelga en villavesas

Actualizada 14/02/2019 a las 07:45

LAB, ELA y ATTU, tres de los cinco sindicatos que forman el comité de empresa en TCC, la empresa que conduce las villavesas, han convocado para este jueves, 14 de febrero, un paro de cuatro horas en el transporte urbano comarcal, previsto entre las 12 y las 16 horas, en periodos que la Mancomunidad, entidad gestora, considera en intervalos con horas punta.

La huelga se plantea en el escenario de un comité de empresa dividido. Los tres sindicatos convocantes, por un lado, con nueve de los diecisiete miembros en el comité de empresa, y con CCOO y UGT por el otro, que suman los ocho delegados restantes.

Los primeros reclaman un convenio “efectivo para toda la plantilla”. Critican que CC OO y UGT firmaran uno extraestatutario, “aceptando la propuesta de la empresa y dinamitando así la negociación colectiva”. No aceptan ese pacto que sí refrendó posteriormente el 98,8% de la plantilla, porque entienden que “no tiene rango de convenio y precariza”. Afirman que la mesa de negociación sigue abierta y llaman a la empresa a participar. De momento, aseguran, no han recibido respuesta.

Opuesta es la posición de CC OO y UGT. Para estos sindicatos, la actitud de los otros tres ha sido “parasitaria porque en los dos años que ha durado la negociación del convenio se han mantenido a un lado y ahora lo rechazan”. Critican también que, incluso los delegados de ELA y ATTU, respaldaran en la votación de la plantilla el convenio que ahora rechazan. Subrayan que el acuerdo firmado “no es el mejor, pero salva de manera muy digna la situación”. Actualmente forman el comité 5 delegados de UGT, 4 de ELA, 3 de CC OO, 3 de ATTU y 2 de LAB.

Los usuarios del transporte público se convertirán hoy en rehenes de este desencuentro. La Mancomunidad ha establecido servicios mínimos del 60%, “teniendo en cuenta que algo más del 60% de los viajes se efectúan por motivos obligados (trabajo, médico...) y que estos se concentran en las horas punta”. Señalan que el paro “afectará principalmente los 20.4000 viajes que se realizan en la franja horaria que va de las 12 a las 16 horas, por parte de personas sin medios de transporte alternativos”.

A TENER EN CUENTA

20.400 VIAJES

Se realizan en el transporte urbano comarcal, un día de labor, de 12 a 16 horas, por parte de personas sin medios de desplazamiento alternativos. Serán los afectos por el paro, hoy.



INFORMACIÓN

Los usuarios pueden consultar hoy los detalles del servicio en la página web infotuc.es, y en el teléfono de Atención Ciudadana 948423242.



25 LÍNEAS DIURNAS

El paro puede afectar a las 25 líneas diurnas, pero dependerá del respaldo por parte de los 520 trabajadores en plantilla.



OTRO PARO EL DÍA 21

Los mismos sindicatos plantean otro paro, de 19 a 23 horas, en una semana, el jueves 21.

La postura de los convocantes, ELA, ATTU y LAB

“COO y UGT han usurpado la capacidad negociadora del Comité atribuyéndose funciones que no les pertenecen”. El contexto: CCOO y UGT firmaron un convenio extraestatutario que fue refrendado por el 98,8% de los trabajadores en plantilla, de manera individual, entre el 18 y el 25 de enero pasados.

“Estos sindicatos han firmado un pacto de empresa que no será incluido en el próximo pliego del adjudicación del TUC, al no ser oficial, ya que dicho pacto no puede ser publicado en el BON, por lo que se convierte en papel mojado. Está al margen del Estatuto de los Trabajadores. No es un convenio colectivo porque carece de mayoría en el comité”. El contexto: La concesionaria acaba su contrato de diez años el próximo otoño y la Mancomunidad deberá de elaborar un nuevo pliego y adjudicarlo.

“Se solicitó a la empresa que convocara la mesa negociadora para el 13/02/19 y aún no hemos recibido respuesta. Nuestra intención es seguir negociando”. El contexto: los convocantes mantienen que la negociación sigue abierta, mientras que la empresa da validez al convenio firmado.

En espera de que la empresa dé muestras de dar pasos para solucionar el conflicto la convocatoria de movilizaciones sigue su curso. El contexto: Además del paro de hoy, prevén otro para el próximo día 21, entre las 19 y las 23 horas, coincidirá con el juevintxo.

