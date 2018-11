Actualizada 22/11/2018 a las 10:50

El comité de empresa de TCC ha criticado que la empresa "nos deja abandonados" ante las agresiones a los conductores del Transporte Urbano Comarcal.

Trabajadores de la empresa se han concentrado este jueves frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para protestar por una nueva agresión a un conductor de villavesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carlos Villain, delegado de ELA en el comité de empresa de TCC, ha explicado que, durante el trayecto de un autobús urbano del servicio nocturno, "sin ninguna causa aparente, se subió un usuario al autobús y amenazó al conductor con que no se le ocurriera parar en ninguna de las paradas del recorrido, que le llevara al centro que si no le iba a rajar". El conductor consiguió parar a una patrulla de la Policía Nacional, momento en que el usuario que había proferido las amenazas "se puso agresivo contra los policías y contra él".

Villain ha criticado que "lejos de atender al conductor", la empresa "lo dejó en la calle" y le dijo que "si tienes que ir a urgencias, pues vete a urgencias, pero por tus propios medios". "Una persona que encima estaba con dolores de cabeza y taquicardias no debería andar con un autobús y menos dirigirse a un centro de urgencias, la empresa debería haber actuado de otra manera", ha reprochado.

Para el representante del comité de empresa, ha habido "una desatención" y una "dejadez total de la atención al conductor" porque "con lo afectado que estaba no debería haber ido a un centro de urgencias con el autobús, porque podría haber ocurrido cualquier otra cosa por el camino".

Asimismo, ha afeado que "al compañero no le ha llamado la empresa en ningún momento para interesarse por su salud; lejos de eso intentaron que la baja laboral pasara a contingencia común".

Te recomendamos

Villain ha reprochado que la empresa "nos deja abandonados" y ha criticado que las villavesas del servicio nocturno no cuentan con mamparas protectoras. "Se le dijo a la MCP que los 15 autobuses del servicio nocturno como mínimo deberían tener mampara" y "lejos de eso el autobús estaba sin mampara". "La indefensión del trabajador es total porque si te viene una persona por lo menos ves que no te puede agredir", ha remarcado.

Preguntado sobre si se ha producido un aumento de agresiones a conductores de villavesas, el delegado de LAB ha resaltado que "el problema está en que no se ve la agresión leve, el insulto, que está a la orden del día". "Tú no puedes parar un servicio porque alguien te insulte ya que sale más gente perjudicada, pero el revolcón te lo llevas y es un día tras otro, y no hay repercusiones de ninguna clase", ha lamentado.

Etiquetas Mancomunidad

Movilidad

Selección DN+