Actualizada 18/10/2018 a las 13:51

Desde la ventana de la casa de su tía en París descubrió a una señora cortando y cosiendo telas. La veía casi cada día. Entonces no lo sabía, pero aquella nueva vecina, americana y de paso también en la capital francesa, preparaba una manta para su futuro nieto. Lo hacía con la técnica que en la gran Depresión se extendió en Estados Unidos para aprovechar la ropa y guardecerse del frío cuando los bienes escaseaban. La autora, de habla inglesa, no pudo explicarle su trabajo. No habla

Selección DN+