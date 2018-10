Nuevas dudas sobre el plazo para el instituto de Sarriguren

Actualizada 03/10/2018 a las 07:42

Un cronograma que habla de entre diez y once meses de obras. Unos plazos “ajustadísimos” para comenzar la construcción en noviembre. Posibles recursos o imprevistos que modifiquen el calendario que tiene septiembre de 2019 como “meta”. Con esos “mimbres”, las dudas respecto a la finalización en plazo del instituto de Secundaria proyectado por Educación para Sarriguren vuelven a planear sobre el Valle de Egüés. Así quedó reflejado en el pleno celebrado este marte en el Ayuntamiento comarcano. Allí se contó que inicialmente se ocupará una de los dos parcelas cedidas por el Consistorio al Gobierno y se hará un edificio para ESO (doce unidades en 2019 y otras doce en 2020) y en otra fase se levantará el edificio de Bachiller en la otra parcela. El acceso se dirigirá y señalizará por la avenida de España. El fin de obra se sitúa en agosto de 2019 y la primera quincena de septiembre queda para pruebas de instalaciones y equipamiento.



Las dudas sobre los plazos las planteó primero el concejal de Somos Valle de Egüés, Iván Méndez. Advirtió de que el cronograma trasladado por el alcalde, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) y presumiblemente hecho desde Educación incluye actuaciones en septiembre y fecha de finalización e obras en 2019. Ese calendario se abrió al solicitar la licencia de obras. En septiembre se abrió el concurso público. La inversión prevista es de 6,4 millones. “Esperemos que la realidad contradiga lo anunciado o sean incoherencias del departamento en el cronograma”, apuntó el edil. No hubo respuesta. Al término de la sesión el alcalde sí que reconoció que los plazos era “muy justos” y que se cumplirían si no había imprevistos.



El instituto de Sarriguren arrastra retrasos respecto al calendario inicial que llegó a sopesar Educación. Estimaban que se hubiera abierto este curso, aunque finalmente se modificó la fecha anunciada. La infraestructura ha creado polémica en el pueblo y algunas dudas por la ubicación elegida, en dos parcelas en la calle Elizmendi. Vecinos de la zona recogieron firmas y hasta plantearon un recurso contencioso que, finalmente, ha sido rechazado y contra el que cabe apelación. El expediente de actividad clasificada, de acuerdo a una respuesta dada ayer al concejal del PSN, Mikel Bezunartea, también fue alegado. Aún sigue pendiente de resolución pero las alegaciones han sido rechazadas, confirmó el alcalde.



El TAN ANULA UNA CESIÓN



En la misma sesión trascendió una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que estimó un recurso de UPN y anuló una resolución de alcaldía. Se trata de la firmada por Alfonso Etxeberria para ceder el uso de un escenario municipal para la manifestación que congregó a miles de personas en Pamplona ante el inicio del juicio a los detenidos en Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas. Luego se estimó que había supuesto un gasto de 1.000 euros en traslado, montaje y horas de personal municipal.



El TAN observa que el Ayuntamiento no instruyó expediente para la cesión de un bien patrimonial; ni “mucho menos” acreditó que estuviera motivada pro interés público o social y tampoco que redunde en beneficio contable para los vecinos.



UPN intentó, tras esta resolución, reprobar al alcalde. El grupo, ayer con 5 de sus 6 ediles, sumó solo el voto del PSN (1). Se opusieron Geroa Bai, EH Bildu, Somos Eguesibar e I-E. El alcalde y su grupo defendieron la justificación de la cesión y la relacionaron con un acuerdo adoptado animando a participar en la manifestación. Y en el debate se cruzaron acusaciones o críticas a anteriores acuerdos de UPN.



El orden del día tan sólo incluyó una decisión municipal, la venta de las 4.165 unidades retiradas con el cambio de alumbrados e han valorado en 205.072 y se quieren vender para despejar el almacén que han llenado y necesario para otras iniciativas.



Además, se aceptó una moción del PSN para estudiar bonificaciones en tasas a familias monoparentales o víctimas de la violencia de género. Y se rechazó otra de UPN sobre cesión de espacios y equipamientos a asociaciones.



INVERSIÓN EN GORRAIZ Y PUENTE



El largo pleno sirvió para anunciar obras como la sustitución de césped por más aceras en Gorraiz (82.356 euros), la instalación de un baño autolimpiable (34.900 euros) en la localidad. Además, se apuntó que en unos quince días podría estar terminado el enlace entre Olaz y el polígono de Salesianos. La construcción del centro ha generado al Ayuntamiento 865.000 euros en licencias.

Etiquetas Sarriguren

Educación

Selección DN+