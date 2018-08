La Casa del Libro compra el reloj de Kukuxumusu

Actualizada 08/08/2018 a las 08:21

A 160 metros de donde ha estado funcionando hasta ahora. A esa distancia, en La casa del libro, también en la calle Estafeta de Pamplona, se recolocará y comenzará a andar de nuevo el reloj de la cuenta atrás que la marca Kukuxumusu ha hecho famoso.

Carmelo Butini, propietario del establecimiento situado en el número 36 de la calle Estafeta, ha comprado esta misma semana el reloj y espera ahora poder instalarlo cuanto antes en la fachada de la librería. Reacio a explicar cuánto ha pagado por él, reconocía no haber regateado el precio. “Lo que me pidieron es lo que he pagado, que no sé si es mucho o no, pero es que no soy de regatear y en cuanto me enteré de que la tienda había cerrado pensé que el reloj no podía salir de la calle Estafeta”.

Sí confesaba este martes Carmelo Butini haber llorado “de felicidad” con su adquisición. “Es que no lo he hecho por el negocio, sino por sentimiento. Soy muy sanferminero, me lo inculcó mi padre, y creo que la compra ha merecido definitivamente la pena”.

Carmelo Butini quiere ver cuanto antes instalado el reloj en su comercio, aunque las labores de desmontaje y montaje posterior las va a encomendar a manos expertas y todavía no sabe cuándo se podrá volver a poner en marcha.

