Exigen partida para que en 2019 se haga la pasarela entre Pamplona y Orkoien

Actualizada 01/08/2018 a las 08:37

El Ayuntamiento de Orkoien continúa empeñado en que no caiga en “saco roto” el apoyo recibido a su demanda para que Obras Públicas ejecute una conexión para peatones y ciclistas entre la localidad y Pamplona. Ahora no existe un paso habilitado y los proyectos que se han ido haciendo no han encontrado, de momento, partida presupuestaria para ejecutarlos. El Parlamento, tras una comisión de trabajo a la que acudieron Consistorio y vecinos, aprobó una resolución instando a ejecutar la ob

Selección DN+