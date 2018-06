Un cohete agradecido y celebrado en Barañáin

Pocas veces un cohete fue tan esperado como el de del miércoles en Barañáin. 50 años dijo su protagonista, José Barrero. Y pocas veces las palabras del encargado de prender la mecha fueron tan aclamadas por los que, en la plaza, esperaban el inicio festivo. A las siete de la tarde, cuando la temperatura empezaba a bajar varios grados y las nubes amenazaban con dejar agua. Barrero, elegido en votación popular, pidió silencio. Quería trasladar un mensaje de agradecimiento que había ensayado desde que una semana antes supo que abriría las fiestas. Y lo hizo. Con firmeza y entre vítores y aclamaciones del público congregado en la plaza. Y acabó con un viva y un gora a Barañáin y a Lagunak. No se olvidó de la sociedad en la que organizó un cine todavía recordado por los niños y jóvenes de los años 80 y 90. Por esa activad y otras iniciativas en las que colaboró como voluntario fue elegido para tirar el cohete que abrió cinco días de fiestas con un presupuesto de 77.000 euros.



José Barrero, de 75 años, natural de Extremadura pero en Navarra desde los siete, llegó a Barañáin en 1968. El medio siglo que acaba de cumplir en el pueblo ha hecho que sienta la localidad como propia. “En cuanto llegué empecé a colaborar con los colectivos que había entonces”, resumía su trayectoria. A la vez que recordaba a “las muchas personas que trabajaron conmigo”. “Sin ellas no habrían salido las cosas”. Se refería así a su trabajo en las primeras fiestas, el grupo de danzas o el servicio municipal Lagunak, en el que puso en práctica una de sus pasiones, el cine. Con su cámara, además, grabó momentos ya historia de Barañáin.



El miércoles en el balcón tuvo un recuerdo para todo aquello. “Pero no tuve tiempo para contar las mil anécdotas que guardo”, dijo. Lo que no quiso dejar atrás fue el agradecimiento. “Esperad un momento, majos”, dijo mientras se coreaba el Riau Riau. “Escuchadme, que tengo algo que deciros”, se dirigió a los presentes, en su mayoría un público infantil y juvenil en el centro y algo más veterano a los lados de la plaza. “Estoy aquí gracias a todos vosotros”, dijo en referencia a la elección popular del lanzador del cohete. En su caso fue propuesto por los voluntarios del colectivo “Children of Africa”, que trabaja en Kenia. “Me habéis dado la alegría de mi vida”, dijo entre aplausos del público. “Llevo 50 años esperando este momento. Os doy las gracias de corazón”, dijo antes de gritar los vivas y prender la mecha ayudado por uno de los conserjes del Ayuntamiento, encargado del protocolo en el chupinazo.



Cerca de Barrero estaba su mujer, Mari Carmen Sánchez, y sus tres hijos , Ana Carmen, Marha y Sergio. También sus cuatro nietos. Todos igualmente agradecidos y también vinculados a la vida social de Barañáin.



El siguiente cohete, cuando la atención de la plaza se fue dispersando y mezclando con los bailes al son de txistularis, trikitilaris, dulzaineros y gaiteros, lo lanzó Iñaki Andueza. Ex director del colegio Alaitz, jubilado tras más de 20 años en el centro, también fue propuesto para tirar el cohete.

"Un Barañain de 1.000 colores"

La alcaldesa, Oihane Indakoetxea (EH Bildu), pidió “visibilizar la riqueza que ofrece la variedad de vecinos”

El inicio festivo incluyó, por primera vez, un saludo de la alcaldesa de Barañáin, Oihane Indakoetxea (EH Bildu), Antes del cohete se dirigió a los concejales, representantes del Gobierno (estaba la consejera Ana Herrera y el delegado del Gobierno central, José Luis Aristi), alcaldes (se vio a los de Aoiz, Huarte y Zizur Mayor) y a colectivos locales y vecinos congregados en el interior de la Casa Consistorial.



En sus palabras habló del “Barañáin de mil colores” que representan la “variedad de vecinos” y también los candidatos que fueron propuestos para tirar el cohete, Iñaki Andueza en el colegio Alaitz y José Barrero con el cine que llevó a Lagunak y que fue “epicentro social y cultural” de Barañáin. Hizo hincapié Indakoetxea en la labor que desempeñan “personas y colectivos que trabajan en el ámbito de la diversidad cultural y de procedencia”. “Es imprescindible poder visibilizar la riqueza que ofrecen”, dijo la edil.

