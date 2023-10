La dirección de la comunidad de regantes de Mallén ha remitido a la presidencia y junta de gobierno del Canal de Lodosa un comunicado en el que "ruegan" que "reconsideren" su postura los cinco vocales que votaron en contra de hacer una auditoría de las cuentas de la entidad de los últimos 5 años durante la pasada reunión, celebrada el día 29. En la sesión, a raíz de conocerse días antes que el secretario del Canal de Lodosa es objeto de una querella por parte de la comunidad de regantes Huertas Mayores de Tudela donde se le acusa de apropiación indebida de 245.000 euros en metálico, regantes aragoneses propusieron realizar una auditoría de las cuentas de los últimos 5 años. La iniciativa no prosperó porque contó con cinco votos en contra: los de las tres comunidades de La Rioja (Calahorra, Alfaro y Aldeanueva de Ebro) y los de las comunidades de regantes navarras de Ribaforada y Cortes. A favor de la auditoría se posicionaron cuatro comunidades: las tres de Aragón ( Mallén, Fréscano y Agon Bisimbre) y la navarra Saso de Pedriz.

El comunicado, aprobado por la junta de gobierno de los regantes de Mallén el lunes, fue remitido el pasado martes a la dirección de Canal de Lodosa. "Rogamos se reconsidere la postura de todos aquellos vocales que opten por pasar de puntillas, no hacer nada o hacer bien poco ante tal situación. Es nuestro deber ante las miles de hectáreas que riega este canal querer saber si pasa algo o no, sin ánimo de ir contra nadie ni de quitar la presunción de inocencia a nadie, pero es lo que nos toca hacer en estos momentos: un acto de transparencia y legalidad", recoge el documento.

"NO SEREMOS RESPONSABLES DE LO QUE PUEDA OCURRIR"

Los regantes de Mallén, subrayan, que si no "reconsiderar la postura" las comunidades que votaron a favor de la auditoría "no serán responsables de lo que pueda ocurrir".

El documento también hace referencia a unas declaraciones realizadas durante la junta de gobierno por el presidente de la entidad, Miguel Legarre, y que consideran "desafortunadas". "Dicen que su secretaria y alguna más y algún miembro de la junta revisaron las cuentas de los últimos cinco años y que no han visto ninguna irregularidad y que se tenía que dejar de investigar. Parece que el cargo de presidente no le es suficiente y ahora tiene también autoridad como auditor, despreciando que las demás vocalías vean lo que supuestamente él ha visto, como si las demás comunidades de regantes no tuvieran secretarias y secretarios válidos para revisar las cuentas. Aun así, no se nos ocurriría hacer semejante intromisión".

DUDAS SOBRE EL CAMBIO DE ESTATUTOS

Otra cuestión que preocupa a los regantes de las comunidades aragonesas es el cambio de estatutos que se planteó en la pasada junta de gobierno. "Para disipar lo más posible este asunto se saca la renovación de los estatutos, sin estar en el punto del orden del día. Unos estatutos que llevan más de 40 años que serán viejos, pero nunca se ha echado mano de ellos hasta ahora, como si estos no pudieran mantenerse igual un año más".

Las vocalías de Aragón, se indica en el comunicado, no están en contra de que se actualicen y ajusten a la nueva Ley de Aguas. "Lo que nos tememos, y así no lo han dicho en más de una ocasión, que se trata de quitar vocalías de Aragón porque tenemos mucha voz para las hectáreas que regamos".

Argumenta los regantes de Mallén que las partes bajas de canales, acequias y riegos "son las que más tienen que tener representación" porque sufren la totalidad de las adversidades, como roturas, bajadas de caudal, algas, etc. " Algunas veces pensamos que regamos con lo que le sobra al resto de l canal. ¿Y si nos quitan voz, cómo nos podremos defender? Nuestros mayores ya contemplaron en esto e hicieron lo mejor para todos, que hubiera igualdad entre provincias".

POR PRIMERA VEZ, SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

Por último, los regantes de la localidad aragonesa cuentan que en la junta de gobierno del día se planteó, por primera vez, que se firmara un documento de confidencialidad. "Como si todo estuviera bajo secreto de sumario se quiere que firmemos un documento de confidencialidad". A su juicio, quienes verdaderamente tienen que firmar tal documento son "los secretarios y secretarias que acompañan a los presidentes de las comunidades" porque los presidentes "somos administradores y debemos ser conocedores de todo tipo de detalle y ya seremos pulcros en lo que hagamos y digamos".