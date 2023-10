Chivite se aferra al optimismo pese al excedente de 400 empleos en VW

factoría de Landaben, donde actualmente trabajan unas 4.500 personas, y las empresas proveedoras, que superan los 10.000 asalariados. La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, mantuvo este jueves su férrea confianza en el buen futuro que le espera a Volkswagen Navarra, según quedó patente durante el pleno del Parlamento. Los grupos de UPN Bildu la habían interpelado en relación con el anuncio hecho días atrás por la empresa sobre un excedente de 400 empleados entre el segundo trimestre del año que viene y el último de 2025. Chivite llegó a mostrarse molesta con la insistencia en torno a la preocupación que existe por la situación de la, donde actualmente trabajan unas 4.500 personas, y las empresas proveedoras, que superan los 10.000 asalariados.

La presidenta fue especialmente dura en su respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, al que llegó a espetar: “Usted engaña, miente o no se entera absolutamente de nada”. El jefe de la oposición recordó que el Gobierno de Navarra sabía desde abril de 2022 que la fábrica de ensamblaje de paquetes de baterías se iba a hacer fuera de Volkswagen Navarra, por lo que censuró a Chivite que este dato se le hubiera ocultado a conjunto de las fuerzas políticas navarras, a los interlocutores sociales y económicos y al propio comité de empresa de la factoría de Landaben. “Usted es la que ha faltado a la verdad”, le recriminó.

Chivite fue mucho más cuidadosa en su réplica a la portavoz de Bildu, Laura Aznal, quien le había echado en cara sus “bastante optimistas” declaraciones en las que la presidenta había asegurado “que a Volkswagen Navarra le iba a ir bien”. Más aún, Aznal se refirió al excedente de 400 empleados como “despidos”, algo que Chivite no le llegó a afear aunque sí que le corrigió. “En todo caso, que haya quien cuestione que la inversión más alta en la historia de la Comunidad sea o no una buena noticia, es algo que no puedo compartir”, le contestó.

Aznal reiteró a la presidenta las dudas en torno al futuro de Volkswagen Navarra con datos, como el sobrecoste de 300 euros por coche fabricado respecto a Seat Martorell, ante lo que Chivite prefirió ceñirse al guión sin rebatir el dato y lamentar “que haya quien prefiera seguir haciendo ruido para ocultar unos planes de futuro que ya querrían para sí otras plantas de automoción”. El diferente tono empleado en la contestación a Bildu llevó a Esparza a preguntar directamente a Chivite si consideraba que “la señora Aznal también ha mentido”. La presidenta eludió responderle y acusó al portavoz de UPN de querer “que a Volkswagen y a Navarra les vaya mal”.

Javier Esparza pide que se revise el convenio de la vía del tren en Landaben

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, pidió este jueves que “se revise” el convenio por el que el Gobierno de Navarra va a destinar 41 millones de euros a eliminar la vía ferroviaria que atraviesa la planta de Volkswagen Navarra. “Si no hay otros compromiso con la empresa, ese convenio se tiene que revisar. No tenemos que regalar 41 millones a Volkswagen para que se planten margaritas y no se ponga la planta de baterías dentro de la fábrica”, subrayó durante el pleno.

Esparza, que preguntó por esta cuestión a la presidenta María Chivite, aseguró que Navarra iba “a regalar 41 millones al grupo Volkswagen” sin exigirle un “compromiso de empleabilidad”. “La planta de baterías se implanta fuera de Landaben, hacemos que Volkswagen sea menos competitiva y hacemos que se pierdan mil puestos de trabajo”, afirmó. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, recordó que en 2012, con Esparza como consejero del Ejecutivo foral, el Gobierno de Navarra había trabajado con Volkswagen Navarra para atender la necesidad de sacar la vía de tren de la planta de Landaben y en aquel momento “para nada se hablaba de fábrica de baterías ni de electrificación”. La jefa del Ejecutivo dijo que la necesidad que ya se planteaba entonces “la va a resolver este Gobierno”.

María Chivite destacó que el cambio de trazado de las vías “nada tiene que ver con la planta de baterías”, ya que “estaba encima de la mesa desde el año 2009”. “Si no quiere que el Gobierno favorezca el empleo en la fábrica, dígalo con claridad”, le retó a Esparza. La presidenta reiteró que “esta inversión nunca ha estado vinculada a la planta de baterías”, sino que era “una demanda histórica de Volkswagen Navarra que ni mucho menos es algo exclusivo para esta empresa”. En opinión de Esparza, “no se cumplen” los objetivos que marcaba la inversión de 41 millones de euros.

En relación con el retraso de los plazos en la entrada en vigor de la normativa europea de emisiones Euro 7, Chivite explicó que iba a conllevar “una transición más ordenada hacia el vehículo eléctrico” y gracias a ello menos impacto en los volúmenes de producción y en el empleo “no ya solo en la planta de Volkswagen Navarra sino en todo el parque de proveedores”. “Esto ha traído tranquilidad a la industria del automóvil”, aseveró.