¿Qué situación diferencial vive el sector del transporte y la logística en Navarra?

La diferencia entre nuestra situación y la de otras provincias, como las limítrofes, es la falta de apoyo a un sector que supone el 4,25% del PIB de Navarra. La estrategia Logística de Navarra 2018-2028 aún no ha dado paso a las iniciativas en materia de infraestructuras o de gestión. Más aún, en los próximos meses tendremos la obligación y el obstáculo competitivo de pagar peajes en las principales vías, cuando en el resto de España no se van a implantar, porque la situación económica no acompaña. Las potencias en materia de transporte, como Zaragoza, lo son porque su Gobierno las apoya. En nuestro caso, esto no se ve.

¿Y hay algo positivo que nos diferencie?

Contamos con una posición estratégica en el mapa y buena capacidad para la logística. Podríamos mejorar nuestra situación potenciando la salida a Francia por carretera y el tren a Europa por Ezkio, pues poseemos una de las mayores estaciones intermodales ferroviarias, que debemos actualizar. Aparte, disponemos de una situación idónea en la Ribera por las conexiones y la capacidad para desarrollar almacenes logísticos. Asimismo, la Ciudad del Transporte de Pamplona se encuentra desatendida por parte de la administración en cuanto a prestaciones y ayudas se refiere, pudiendo ser un referente, y no sólo para implantar un centro de tratamiento de residuos. Lo mismo ocurre con su parking, que no se está adaptando a los nuevos estándares europeos de servicios y seguridad que mejoran las condiciones de nuestros conductores. Como apenas se ha hecho nada, tenemos mucho potencial.

¿Qué retos encara ANET ahora mismo, en materia de transporte y logística?

Defendemos la esencialidad del transporte por carretera y la logística como servicio a nuestra comunidad. Debemos cerrar los aspectos pendientes que viene negociando el Comité Nacional con el Ministerio, para reducir los tiempos de espera en las cargas y descargas, que ya no deben realizar nuestros conductores de manera general, o los tiempos de espera en origen y destino. En lo que respecta a Navarra, tenemos que parar los peajes, hasta que no se apliquen en el resto de España al menos, y aprovechar las buenas condiciones para mejorar el desarrollo logístico.

¿Y alguna novedad en la Asociación?

Como principales proyectos vamos a ayudar a acreditar a los profesionales del sector, de manera que puedan demostrar su experiencia y recibir un título oficial. También queremos visitar a los escolares con vehículos para demostrar la esencialidad del sector y explicar en qué consiste la profesión.