La pamplonesa Jessica Borja, Belleza Gitana 2023

Jessica Borja, pamplonesa de 20 años, fue elegida Belleza Gitana 2023, en un certamen celebrado en Bormujos, Sevilla, el pasado fin de semana. Se trata de un concurso en el que participaron más de 20 mujeres de distintas comunidades españolas y también de otros países, como Alemania y que cuenta con la edición masculina, Míster Belleza Internet. La ganadora regresó a Pamplona con la corona, después de una semana que, considera, le abrirá puertas en su sueño de dedicarse a la moda y la interpretación.

CEDIDO

El concurso fue un encuentro de una semana con diferentes cursos y actividades de formación y aprendizaje en pasarela, moda e interpretación para las participantes. Solo hubo un contratiempo en el viaje de ida, el 3 de septiembre, porque el temporal interrumpió la comunicación por tren entre Madrid y Sevilla. Tras una noche en la capital pudieron retomar rumbo a su destino. Y aunque no pudo llegar a la primera presentación, exprimió el resto de días y volvió con la corona, algo que presentía "ya antes de ir".

CEDIDO

Jessica estudia Gestión Administrativa en el centro Maria Ana Sanz y pronto empezará sus prácticas para obtener el carné de conducir. "Una joven gitana empoderada", en palabras de su madre, María. Repara Jessica en que el certamen otorga visibilidad a la mujer gitana para la integración en el mundo laboral. La joven pamplonesa se reconoce aficionada a los animales, algo que le ha inculcado su abuelo, ganadero y tratante de equinos, explica. "Amiga de mis amigas, soy una persona humilde, sincera y sociable", concluye que la experiencia ha sido una oportunidad para aprender y caminar hacia un sueño. "Es a lo que siempre me he querido dedicar y agradezco el apoyo de todas las personas que me han ayudado", apunta.