Vox se desmarca del lema común para condenar la violencia machista en las concentraciones del Parlamento

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han apoyado este lunes en la sesión de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra la propuesta del presidente de la Cámara de un nuevo acuerdo en relación con las concentraciones silenciosas que se convocan cada vez que hay una víctima por violencia de género en torno al lema 'Stop agresores'. Vox ha anunciado que seguirá saliendo con su lema, 'La violencia no tiene género'.

La propuesta de Unai Hualde se produce después de que en las últimas concentraciones por este motivo, en la nueva legislatura, los parlamentarios de Vox hayan portado carteles con el lema 'La violencia no tiene género'. El planteamiento buscaba fijar un lema común en la protesta.

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha manifestado la posición "clara" de la formación regionalista en torno a "stop agresores" y ha señalado que "todo el mundo tiene que cumplir las normas, tiene que cumplir el Reglamento".

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "no puede haber ni un hueco ni una diferencia para acabar con esta lacra social y Vox está "cuestionando las agresiones machistas". Ha valorado que "con un acuerdo mayoritario, se ha llegado a un lema unitario, a una sola voz y quien no respeta los acuerdos, no merece estar en este Parlamento". Según ha expuesto, "la sociedad navarra tiene que saber que la mayoría de los partidos hemos llegado a un acuerdo que deja fuera a Vox por su cuestionamiento a las agresiones machistas".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que se vaya a "mantener una posición inequívoca de manera explícita contra la violencia machista" en la Cámara y ha valorado que "el grueso de las formaciones hemos expresado nuestra vocación de que sigamos manifestándonos en contra de la violencia machista cuando golpee contra una mujer".

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha manifestado este lunes que seguirán saliendo a las concentraciones convocadas por el Parlamento contra la violencia de género con un cartel en el que se puede leer 'la violencia no tiene género' ya que, ha dicho, "condenamos todo tipo de violencia". Según ha dicho, en la declaración institucional aprobada en la Cámara en 2015, "no se especifica que los parlamentarios debamos portar un cartel con uno u otro lema".

Nosti ha señalado que "como a los grupos comunistas no les gusta la libertad de expresión, pretenden que nos manifestemos solo cuando los actos de violencia son contra las mujeres cuando se debe mostrar apoyo y solidaridad a todas las víctimas". "La Presidencia de la Mesa del Parlamento de forma totalitaria ha presentado una propuesta de acuerdo de la Mesa para modificar un punto de la declaración de 2015 con el fin de imponer un lema para que llevemos todos los parlamentarios", ha dicho, para señalar que "no se puede modificar una declaración si no hay unanimidad" y que Vox no ha apoyado.