El PNV anuncia que se reunirá el jueves con el PP y que le reiterará su 'no' a la investidura de Feijóo

PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado este lunes que se reunirá, "seguramente el jueves", con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en un encuentro en el que le volverá a trasladar el 'no' de la formación jeltzale a la investidura del candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñéz Feijóo. El portavoz delen el Congreso,, ha anunciado este lunes que se reunirá, "seguramente el jueves", con la portavoz parlamentaria del, en un encuentro en el que le volverá a trasladar el 'no' de la formación jeltzale a la investidura del candidato popular a la Presidencia del Gobierno,

En una entrevista concedida a ETB1, Esteban ha revelado que este pasado fin de semana recibieron una llamada del PP para mantener una reunión de cara a buscar su apoyo a la investidura de Núñez Feijóo.

PNV ha dejado claro que "no nos vamos a mezclar con Vox, y como el PP va a necesitar los votos de Vox, nosotros no vamos a estar ahí y vamos a votar en contra de la candidatura de Feijóo". El diputado jeltzale ha recordado que "desde el primer momento, durante la campaña y con nuestra postura en la anterior legislatura", elha dejado claro que "no nos vamos a mezclar con, y como el PP va a necesitar los votos de Vox, nosotros no vamos a estar ahí y vamos a votar en contra de la candidatura de".

"Lo hemos dicho una y otra vez y se lo voy a volver a repetir a Cuca Gamarra, porque este fin de semana nos han llamado para mantener una reunión y nos vamos a reunir los dos, seguramente el jueves, aunque no está del todo fijado, y le voy a volver a repetir lo que hemos dicho hasta ahora", ha asegurado.

Así, ha señalado que acudirá "por educación" a la reunión con los representantes del PP, a pesar de que "una y otra vez" el PNV ha dicho que no apoyará la investidura del candidato popular y "no vamos a cambiar de opinión".

"Están claro cuáles con los condicionantes y nosotros no podemos entrar en eso -ha destacado-. Por lo tanto, no vamos a debatir ni siquiera sobre un programa, porque esta claro desde el principio que no vamos a entrar".

En este sentido, el representante del PNV ha afirmado que no sabe "en qué andamos durantre este mes arriba y abajo cuando, de por sí", todas las opciones que tiene el PP para investir a Núñez Feijóo "se han acabado". "Siento decirlo así, pero estamos en un pasatiempo", ha añadido. PSOE

Por otro lado, Aitor Esteban ha considerado que será "la necesidad" la que "haga moverse" al candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "antes no la tenía y ahora sí".

El portavoz del PNV ha recordado que Sánchez necesita "el apoyo de todos, sino, no sale", y ha considerado que, aunque "ya hemos mantenido algunas reuniones, aún quedan muchas cosas por discutir". En este sentido, ha dicho que los socialistas ya han hecho "pequeños movimientos", aunque cree que esperarán "al próximo mes" de octubre para "entrar de verdad en las negociaciones".

Además, ha afirmado "lo primero que hay que aclarar" es la postura de Junts en la posible investidura del candidato socialista, y que cree que "el resto estamos esperando a eso para actuar virtud de ello".

En este sentido, ha insistido en que será "la necesidad" la que "haga moverse" a Sánchez, "porque antes no la tenía y ahora sí". "Si lo comparamos, ahora es mucho más complicado mantener la mayoría. Es suficiente que un partido diga que no a una propuesta para que no salga adelante, y en la anterior (legislatura) no ocurría eso. Por lo tanto, ahora existe esa necesidad, y si se pone la cuestión nacional encima de la mesa, tendrá que atenderla", ha destacado.

En todo caso, el diputado jeltzale ha considerado que existen varios factores que "tendrán influencia" en la posible investidura de Sánchez, como "hasta dónde está dispeusto a moverse, qué riesgos quiere tomar y cuales no, los distintos partidos nacionalistas que somos, que Cataluña tenga su dinámica y Euskadi también, o las elecciones que va a haber en Euskadi y Cataluña". "No va a ser sencillo mantener esa mayoría, si es que hay investidura, y primero Junts debe aclarar su postura", ha añadido.