Geroa Bai dice, sobre acuerdos con UPN, que se debe "empezar por respetar el euskera"

Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos, ha trasladado este lunes a UPN que "respetar todas las formas de sentirse navarro es empezar por respetar el euskera" y ha señalado que, desde el "respeto a nuestra lengua", "es donde nos queremos encontrar". Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado que "los acuerdos en Navarra van más allá del euskera".

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado, tras "los llamamientos desde distintas voces de UPN a la colaboración con Geroa Bai ", que es preciso "dar pasos, más allá de meras declaraciones de intenciones", en materia de salud, de convivencia o de euskera.

Barkos ha indicado que "respetar todas las formas de sentirse navarro es empezar por respetar el euskera" y ha añadido que "esta afirmación, que me parece muy importante, no cuadra con una ley por ejemplo que restringe los derechos lingüísticos" en la Comunidad foral. A su juicio, "esta es una posibilidad de arrancar colaboraciones positivas para la convivencia de esta tierra, para su desarrollo a futuro y para el bienestar de futuras generaciones". "Ahí es donde en Geroa Bai nos queremos encontrar", ha expuesto.

Barkos ha incidido en que "escuchar por boca de portavoces autorizados de UPN la necesidad de ese respeto a diferentes maneras de sentirse navarro pasa por sacar el euskera de la ecuación de la confrontación partidaria, por expresar públicamente el respeto al euskera y por superar algunos de los propios muros de intereses partidarios de UPN y de PSN en legislaturas pasadas". "Todo lo que sea avanzar en esa materia será positivo para esta Comunidad", ha dicho.

La portavoz se ha referido también a "encontrarse" en la ley foral de Salud, en la defensa de los servicios públicos, "hay materias que tienen que empezar a superar malditismos", ha dicho, para afirmar que "hay que empezar con los hechos".

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que desde la formación regionalista "siempre hemos respetado todas las maneras de sentirse navarros" y "estamos dispuestos a llegar a acuerdos con el PSN y con Geroa Bai" y "queremos ser útiles para la política navarra". "Esta pasada legislatura acordamos con Geroa Bai en varias cuestiones", ha dicho, para indicar que ambas formaciones "seguiremos coincidiendo en otras cosas". "Hemos apoyado varias iniciativas del Gobierno", ha defendido, para agregar que "vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que EH Bildu sea irrelevante en esta tierra".

No obstante, ha señalado que "centrar" estos posibles acuerdos solo en el euskera "no es adecuado". "Los acuerdos en Navarra van más allá del euskera, hay temas relevantes como la educación, las infraestructuras, la salud... un poco de altura de miras no estaría de más", ha comentado, para exponer que desde UPN "hay voluntad de acuerdo sin ningún tipo de duda". "No vamos a acordar a cualquier precio ni acordar por acordar", ha dicho.

A su juicio, "es muy importante que se respete la manera de sentirnos navarros también de los votantes de UPN". "Si se pide respeto es para todos, también para lo que representa UPN, que tiene unos principios a los que no va a renunciar", ha dicho.

Desde las filas socialistas, Ramón Alzórriz ha manifestado que ya hubo acuerdos entre UPN y Geroa Bai en la anterior legislatura, por ejemplo, en lo referente a la ley de profesores de religión. "Nosotros vamos a intentar que el Gobierno de Navarra esté fuerte, que el acuerdo tenga reflejo en las políticas y confiamos que así lo hagan los tres miembros que han firmado el acuerdo", ha dicho.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha indicado que posibles acuerdos entre UPN y Geroa Bai "son estrategias políticas de cada fuerza" y ha destacado que "lo que es evidente es que la derecha lleva en el ostracismo político ya entrando en la tercera legislatura". "Son evidentes sus intentos a la desesperada para volver a pisar en el Palacio de Navarra", ha expuesto, para añadir que "va a permanecer en la más absoluta de las irrelevancias políticas y para EH Bildu eso es una satisfacción".

El presidente del PPN, Javier García, ha manifestado que "respeta" la decisión de UPN sobre "si se abre o no a pactos con Geroa Bai" y ha afirmado que "nosotros trabajaremos durante estos cuatro años para hacer una oposición constructiva y hacer lo que interesa al ciudadano para hacer grande el proyecto del PP".

"REPARTO DE PODER" EN LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Por otro lado, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado que la estructura del nuevo Gobierno de Navarra "obedece a intereses partidistas, es un reparto de poder en toda regla". Sobre las tres vicepresidencias, incluida una para Contigo-Zurekin, ha dicho que "parece que los coches oficiales y los cargos a esta gente progre también le va". Y ha añadido que dos tercios de directores generales y de los consejeros son hombres, "luego que no vendan unas cosas por otras".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha criticado este lunes la estructura del nuevo Gobierno de Navarra, como ya lo hiciera también en 2019, porque "obedece a intereses partidistas y a un reparto de poderes". Ha dicho que "vamos a seguir trabajando intensamente con una actitud positiva y propositiva" y ha anunciado que quieren convocar una comisión de seguimiento de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo en la pasada legislatura. "Vamos a ser exigentes y esperamos que sea una legislatura muy productiva", ha señalado.

Aznal ha apuntado que el Gobierno de Navarra "puede mirar a la izquierda, al grupo que va a ser protagonista en el camino de las políticas progresistas; o mirar la derecha, que no queremos ni contemplar". "Se abre una ventana de oportunidad para avanzar en las políticas de izquierdas y en las políticas que den respuesta a la mayoría social de Navarra", ha comentado.

El socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que, en este inicio del curso político "ilusionante", "tenemos muchas cuestiones que tratar, como el fortalecimiento de los servicios públicos". "El futuro de Navarra depende de la acción política que tengamos en este Parlamento", ha comentado, para señalar que "hoy hemos empezado con cuestiones curiosas como la unión, seguramente casual, de UPN y de EH Bildu sobre los parlamentarios en las comisiones o en que haya plenos semanales".

Para Alzórriz, es "normal" que EH Bildu pida un seguimiento de los acuerdos con el Gobierno navarro, que "creo que se van cumpliendo y hay que analizarlos con normalidad". "Tienen el derecho y deber de controlar lo que han acordado; no creo que haya otro interés", ha expuesto.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado que este curso político "arranca con impulso importante" y ha indicado que hay retos prioritarios en materia social y de servicios públicos. "Tenemos retos importantes como Osasunbidea y devolver a la sociedad el crédito de la salud", ha dicho.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha comentado, en esta legislatura, "vamos a centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo del acuerdo de legislatura y vamos a buscar mayorías parlamentarias para sacar adelante cuestiones importantes que se han quedado fuera de ese acuerdo".

La parlamentaria de Vox, Maite Nosti, ha criticado la estructura de Gobierno, "con 45 altos cargos, un 10 por ciento más que en la anterior legislatura". "Esto más que un Gobierno parece una agencia de colocación", ha expuesto, para rechazar que "se ha reforzado el nepotismo" y "la señora Chivite ha colocado a su tío carnal" en un departamento.

Además, ha censurado que el Ejecutivo foral "va a dedicar una partida al vascuence de 12 millones, que es tirar a la basura porque la mayoría de lo navarros no tienen interés en que se les adoctrine con este idioma".