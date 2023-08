Familia Años de soledad en días de verano: “Los fines de semana me sobran” La soledad ronda a algunos mayores todo el año pero los atrapa todavía más en verano. En la época en la que sus familias se van de vacaciones. Algunos viajan pero otros, no porque no les llevan o prefieren no ir. Una realidad para reflexionar









Ampliar Jesús Caso Sonsoles Echavarren Los hijos preparan un viaje a la playa. O a un parque de atracciones. O un crucero por el Mediterráneo. O una semana en el bungalow de un cámping. “Papá, mamá, ¿os gustaría venir con nosotros y los niños?”, les preguntan en el mejor de...