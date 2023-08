Otro camión, a punto de caer en la trampa del GPS en Etulain

Los vecinos de Etulain han evitado en la mañana de este miércoles que otro conductor se convirtiera en el sexto camión que acaba atascado en esta pequeña localidad del Valle de Anué por seguir unas indicaciones del GPS. El conductor, que no hablaba castellano ni inglés, ha sido detenido a tiempo por los vecinos cuando se adentraba en el casco urbano sobre las 13.30 horas. El vehículo no ha llegado a la curva donde quedan atrapados los camiones. Con mucha dificultad, ha logrado dar la vuelta y ha seguido su camino. en la mañana de este miércoles que otro conductor se convirtiera enen esta pequeña localidad del Valle de Anué por. El conductor, que no hablaba castellano ni inglés, ha sido detenido a tiempo por los vecinos cuando se adentraba en el casco urbano sobre las 13.30 horas. El vehículo no ha llegado a la curva donde quedan atrapados los camiones. Con mucha dificultad, ha logrado dar la vuelta y ha seguido su camino.

El sábado a las seis de la mañana cayó el quinto camión . Un camionero ucraniano de 63 años que transportaba 25 kilos de rollos de papel desde la Comunidad Valenciana hasta Guipuzcoa quedó bloqueado en una curva de la calle San Esteban de la localidad de 28 habitantes, una curva experimentada en atrapar a camiones que llegan hasta esa localización guiados por su GPS. Tras ocho horas, y con la asistencia de la Guardia Civil y los vecinos, logró ser desatrapado por una grúa de grandes dimensiones.

La historia de todos los atrapados es similar. Ellos conducen su vehículo por la N-121-A y, a la altura del kilómetro 18, el navegador les indica que tienen que tomar la salida hacia la NA-2514. Esa es la primera trampa. Esa carretera, que es muy estrecha para un camión de estas dimensiones les conduce por error hacia Etulain en vez de seguir el rumbo correcto por la misma N-121-A, que conecta Pamplona con Francia y es una vía adaptada para todo tipo de vehículos. Los conductores continúan por la carretera incorrecta hasta que el GPS les indica tomar una calle del núcleo urbano, que es la segunda trampa y de la que no pueden escapar. “El GPS me ha dicho que girara en la curva, pero al ver que la carretera era tan estrecha, ya he visto que por ahí no podía ser”, narraba el 30 de noviembre un camionero granadino de 64 años después de acabar atrapado. Desde octubre, cinco camiones han tenido que ser desatrapados con grúa.