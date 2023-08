Javier Esparza: "Preveo dos gobiernos ‘a su aire’, uno del PSN y otro de Geroa Bai"

¿Augura una legislatura más inestable para María Chivite?

Preveo dos gobiernos, uno del PSN y otro de Geroa Bai. Los cuatro departamentos de Geroa Bai van a funcionar a su aire y los ocho del Partido Socialista van a funcionar a su aire. Esto va a ser así. Van a gestionar sin darse información unos a otros y cada uno defenderá sus espacios de poder. A partir de allí, podrán coincidir o no.

¿Y UPN viendo los toros desde la barrera o azuzando?

Cuando yo defiendo que UPN tiene que ser útil para los ciudadanos de Navarra, tiene que ser útil. Y ser útil también es tener la cintura suficiente para poder llegar a acuerdos.

A Javier Esparza le han criticado parecer “siempre enfadado” y haber basado su oposición más en “cuestionar los pactos entre PSN y EH Bildu” que en “ofrecer propuestas”. ¿Hace alguna autocrítica?

Eso no es cierto. ¡Claro que hablo del acuerdo con EH Bildu, me parece indecente y voy a seguir denunciándolo! EH Bildu no ha hecho lo que tiene que hacer para poder ser considerado una fuerza política más. Es un lastre para la convivencia y la prosperidad de Navarra, pero el PSN lo ha elegido como socio. Si a los socialistas les duele que diga eso, será su problema. Pero a la vez que criticamos, hemos apoyado a este gobierno. María Chivite decía en campaña electoral que el 70% de las iniciativas de su ejecutivo habían salido sin votos en contra. No es ninguna tontería. En pandemia, por ejemplo, hemos apoyado mucho a este gobierno.

A veces parece que viven de espaldas. ¿Hay, entonces, puentes abiertos entre UPN y PSN?

Cuando el PSN ha necesitado de nosotros en la pasada legislatura ha llamado y siempre hemos cogido el teléfono. Luego, nos hemos sentado y hemos hablado. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos o no. También tendí la mano en 2021 a María Chivite y le propuse que la mantendríamos de presidenta hasta 2023, que le aprobaríamos los presupuestos y que podría mantener su Gobierno siempre y cuando EH Bildu dejara de decidir. No lo aceptó. Sin embargo, creo que en esta legislatura va a haber momentos importantes para Navarra que UPN deberá saber leerlos y saber estar.

¿No es una trampa la actual política de bloques? ¿No tienen ustedes más en común con el PSN que con Vox y el PSN con UPN que con EH Bildu?

Ese es un invento de los socialistas. Se presentan como el bloque progresista y nos achacan a nosotros la política de recortes. ¿Pero qué derechos ha recortado UPN cuando ha gobernado? Le pregunté a María Chivite en el debate de investidura a ver qué recortes había sufrido ella cuando UPN había gobernado. No me pudo decir ninguno porque cuando UPN ha gobernado no ha recortado derechos de nadie. Con gobiernos de UPN se defendía la educación pública y la sanidad pública, hemos tenido el mejor sistema sanitario de España, convertimos en derechos la cartera de servicios sociales... Sin embargo, quieren hacer creer que con estos gobiernos multipartitos han llegado la democracia, la libertad y los derechos a los navarros.

¿Ve reflejada en la calle la fractura que se vive en la política?

No. En mi cuadrilla hay gente de toda orientación política, que nos llevamos fantástico y coincidimos en muchas cosas. Luego llegas al Parlamento y algunos trabajan en separar, en crear dos navarras. Y eso es mentira. La vida no es así.

Habla de su cuadrilla de amigos. ¿Se ve Javier Esparza dando clases de nuevo en el colegio Luis Amigó?

Tengo esa fortaleza, siempre me he visto. Sigo manteniendo relación con el cole y sigo yendo cuando tengo un rato. Otra cosa es que acabes volviendo o no. Pero yo tengo esa posibilidad y eso es muy sano a la hora de tomar decisiones en política. Tienes mayor libertad y tranquilidad para asumir las cosas.