Javier Esparza: "Cualquiera que hubiese sido su decisión sobre el parking, Ibarrola tenía el apoyo de UPN"

Más allá de las diferencias. ¿Les ayuda en esta legislatura a UPN y PP tener dos altavoces en el Parlamento para cuestiones que les preocupan a ambos?

Cada uno hará sus políticas. Seguramente coincidiremos en muchas cosas, pero habrá otras que no. De hecho hay cosas en las que no coincidimos. Nosotros vamos a poner siempre por delante la defensa del interés de Navarra y ellos tienen una dependencia de Madrid que les va a marcar.

¿Qué espera de Vox y su irrupción en el Parlamento de Navarra?

Ellos buscarán su altavoz, la originalidad en el discurso, la estridencia muchas veces, como se está haciendo en el panorama nacional. Han tenido algún gesto que no me ha gustado y se lo he dicho.

Geroa Bai, EH Bildu y Contigo Zurekin no renuncian a presentar mociones de censura que desbanquen a UPN de ayuntamientos como Pamplona y Estella. ¿Teme UPN perder parte de su poder municipal?

Nosotros tenemos que estar centrados en trabajar en esas y en el resto de las alcaldías. El mismo día de la investidura de Cristina Ibarrola el señor Mauleón (Contigo Zurekin) estaba pidiendo una moción de censura. Nosotros no podemos estar todos los días pensando en ellas. El Partido Socialista sabrá. Nosotros tenemos que intentar buscar acuerdos y hacer cosas para ser útiles.

¿Cree factible que hacer a Asiron alcalde fuera un pago a EH Bildu por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez?

Podría ser el pago o no. Yo creo que ellos están más con los presos, ya han conseguido su acercamiento a las cárceles del norte, la competencia penitenciaria ya la tiene el Gobierno Vasco, ya empiezan a salir con los terceros grados e incluso la Audiencia Nacional ha tenido ya que poner orden en ocasiones... Pienso que esa es su prioridad. También la de sentirse importantes y tomar decisiones. El ser útiles a la hora de tomar decisiones les está dando rédito político aquí y en el País Vasco. Y de paso les blanquea.

Cristina Ibarrola se ha estrenado con polémica al frente de la alcaldía de Pamplona por el parking de la Plaza de la Cruz. ¿Qué opina de la suepensión de la obra?

Es un tema municipal.

¿No le ha preocupado el desgaste?

Es un tema municipal y respeto la autonomía municipal. Siempre lo hemos hecho. En todo caso, Cristina Ibarrola contaba con el apoyo de UPN cualquiera que hubiese sido su decisión en este asunto.

Por cierto, Cristina Ibarrola ha sido una persona de confianza en su equipo. ¿La ve como posible candidata al Gobierno de Navarra dentro de cuatro años?

No estamos pensando en esas cosas, de verdad. Bastante tiene ahora con hacerse con la alcaldía de Pamplona, que no es moco de pavo.