Javier Esparza: "No seré ya candidato al Gobierno de Navarra, ese ciclo ha terminado"

ya no se fija como meta ser presidente del Gobierno de Navarra, un objetivo que ha perseguido con Javier Esparza Abaurrea (Aoiz, 1970)un objetivo que ha perseguido con UPN y contra el que ha chocado en 2015, 2019 y 2023. Para él se ha cerrado ese ciclo. “Soy poco de egos. El objetivo de esta tierra está muy por encima de las personas y, evidentemente, de mí”, asegura en esta entrevista.

"Lucharé para que otro candidato o candidata de UPN presida Navarra dentro de cuatro años". Aunque, añade, eso no implica arrojar la toalla y seguirá a disposición del partido: Esparza está casado con Carolina Moreno y es padre de dos hijos de 21 y 18 años. En excedencia como profesor de Primaria en el Colegio Luis Amigó de Mutilva, fue alcalde de Aoiz entre 1999 y 2007 y director gerente del Instituto Navarro del Deporte y el Servicio Navarro de Empleo.

En 2012, entró en el Gobierno presidido por Yolanda Barcina para asumir el departamento de Desarrollo Rural y Administración Local hasta 2015. Ese año fue por primera vez candidato de UPN a la presidencia del Gobierno foral. En 2019, lo fue como cabeza de lista de la coalición Navarra Suma. Preside UPN desde 2015 y el pasado mes de mayo renovó su condición de parlamentario foral.

¿Es frustrante ser la imagen de la derrota cuando ha ganado tres elecciones forales con miles de votos de diferencia respecto al segundo?

Me siento muy orgulloso del resultado y del apoyo que hemos tenido cada vez que nos hemos presentado a las elecciones. Me siento querido en Navarra. Mi reflexión es que en la política navarra y en la política española hay un antes y un después desde el momento en el que el PSOE, en una decisión planificada y estratégica, decide que se puede pactar con EH Bildu. Ni Miguel Sanz, ni Yolanda Barcina, hubieran sido presidentes con este Partido Socialista. UPN nunca ha tenido mayoría absoluta y la única vez que el centro derecha ha tenido mayoría absoluta, si no me equivoco, es cuando Herri Batasuna estuvo ilegalizada.

En esta tierra se pudieron conformar en su día gobiernos estables, bien presididos por el PSN con apoyo de UPN, bien presididos por UPN con apoyo del PSN. Cuando eso se rompe todo cambia. Pero yo estoy tranquilo. En 2019, tras el paréntesis de 2015, devolvimos a Navarra la posibilidad de tener un Gobierno estable y racional. ¿Quienes han cambiado? Los socialistas.

Esa es su lectura política. Y en lo personal, ¿le deja heridas esta travesía?

Se pasan ratos malos. Uno tiene su ilusión de presidir Navarra porque cree que puede contribuir y ayudar a hacer las cosas mejor. Pero tampoco he tenido una obsesión compulsiva con ello. Si en un momento dado se hubiera tenido que plantear un acuerdo en el que yo no fuera la persona que presidiera, no hubiera tenido ningún problema. Soy poco de egos. El objetivo de esta tierra está muy por encima de las personas y, evidentemente, de mí.

¿Se siente Javier Esparza cuestionado hoy en UPN por sus decisiones y resultados?

No, yo en UPN me siento muy querido y muy respetado. Y estoy muy agradecido. A UPN le debo el honor de haber podido trabajar por Navarra y por mis principios. Este es un partido que afortunadamente no toma las decisiones de forma unilateral y presidencialista. Todas las decisiones importantes, como la de presentarnos en las últimas elecciones en solitario y hace cuatro años en la coalición de Navarra Suma, se toman en los órganos de decisión: el Comité Ejecutivo y el Consejo Político. Y me he sentido muy respaldado. Es mejor equivocarse con todos que acertar solo.

¿Ha llegado el momento de echarse a un lado?

La vida son ciclos y yo he tenido el mío. No voy a ser ya candidato al Gobierno de Navarra. Eso sí, me voy a dejar el alma para que quien sea el candidato o candidata de UPN al Gobierno, presida Navarra dentro de cuatro años. Eso es lo que voy a hacer. No se puede estar eternamente siendo candidato. En UPN hay gente muy valiosa.

¿Va a seguir al frente de su escaño en el Parlamento, liderando la oposición, pese a que ya no será candidato?

Sí. He ganado las elecciones con un respaldo social lo suficientemente amplio como para liderar la oposición con legitimidad.

¿Considera también acabado su ciclo al frente de la presidencia de UPN?

UPN tendrá un congreso en abril y habrá que ir hablando las cosas con tranquilidad. Yo soy un hombre de partido y siempre voy a estar a disposición del partido para la tarea que crea más conveniente, pero sin ninguna pretensión.

¿Y si el partido le pidiera que siguiera al frente?

No me lo he planteado. Todas estas cosas habrá que hablarlas con tranquilidad cuando llegue el momento.

¿Ve posible una bicefalia en UPN, que el presidente del partido no sea la misma persona que el candidato al Gobierno?

Es el modelo del PNV. Pero no lo sé. Es un análisis que se tiene que hacer, no se ha hecho, pero ya llegará el momento.

Ramón Alzórriz, secretario de organización del PSN, mandó hace unos días a UPN al “rincón de pensar”. Más allá de que lo diga su rival político, ¿se impone una reflexión profunda sobre el proyecto de UPN?

Siempre hay que reflexionar sobre el proyecto y sobre el futuro. Creo que UPN tiene que ser un partido útil para Navarra y eso es lo esencial. Hoy, gobernando desde los principales ayuntamientos de Navarra y estando en la oposición en el Parlamento, pero siendo útiles a los ciudadanos. No entiendo una oposición en la que todo sea no. Lo que es bueno para Navarra es bueno para UPN.

LA RELACIÓN ENTRE UPN Y PP

¿Y va a hacer UPN una reflexión sobre su relación con el Partido Popular?

Creo que hay que hacer una reflexión clara respecto al Partido Popular. ¿Queremos tener voz propia o no queremos tener voz propia? ¿Qué vinculación o qué relación queremos establecer con el Partido Popular o cuál no queremos? Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa. Seguramente habrá posiciones en un sentido y en otro, pero es algo sano y habrá que hacerlo.

Quizás tengan que decidirlo pronto. Si en España hubiera una repetición electoral, ¿volverían a ir por separado PP y UPN?

Nosotros haríamos un análisis de nuevo, la Ejecutiva fijaría una posición y el Consejo Político también hablaría. La decisión la tomaríamos de forma conjunta y en ese momento yo también tendría mi posición es evidente.

¿Influirá en esa decisión el resultado de UPN en las pasadas generales, en las que se vio superado en votos por el PP?

Yo propuse al PP un acuerdo, con el respaldo de la Ejecutiva de UPN, pero finalmente el PP no quiso y creo que se equivocó. En cuanto al análisis de los resultados, es cierto que desde el punto de vista del número de votos no fue bueno, fue un mal resultado. Desde el punto de vista de la representatividad, conseguimos lo que pensábamos que íbamos a conseguir, un diputado y un senador. Es cierto que llevábamos 40 años yendo juntos a las generales y se nos hizo muy difícil explicar en pleno verano y con los Sanfermines el por qué era importante que UPN tuviera voz propia en Madrid. Nos pasó factura en cuanto al número de votos. Tampoco tengo duda de que esas personas que habían votado a UPN en las forales y que votaron al PP en las generales van a volver en las próximas forales.

¿Se va a encarecer ahora el acuerdo con el PP en un futuro pacto a las Generales, no van a exigir ser cabeza de lista?

No, el PP podrá pensar lo que quiera, pero el partido fuerte en Navarra es UPN. En esta tierra nos examinamos en las elecciones forales. El PP no ha obtenido ninguna alcaldía en Navarra y ha logrado tres parlamentarios de 50. Eso, en un momento muy complejo para nosotros, porque personas que habían sido muy importantes en los últimos años en UPN se pasaron al PP y concurrieron contra nosotros. Y al final sacamos unos resultados que ninguna otra fuerza política creía que íbamos a sacar.

¿Se tragaría Javier Esparza el sapo de ver a Sergio Sayas de cabeza de lista en una coalición UPN-PP?

Esto no va de personas, pero incorporar tránsfugas en tus listas ayuda muy poco a iniciar caminos conjuntos. Pero estas cosas no las va a decidir Javier Esparza, sino los órganos de UPN.

¿El affaire de Sayas y García Adanero ha sido su peor trago al frente del partido?

(Silencio durante unos segundos) Yo he pasado dos tragos malos. Uno, cuando en 2016 fallece Julián Isla (miembro de la Ejecutiva de UPN y presidente de la Comunidad de Bardenas) y otro, cuando nos traicionan de esta manera tan deleznable Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Son dos momentos muy duros, diferentes, muy duros.

¿Ha mantenido después algún contacto con Sayas y García Adanero?

No. Creo que está todo dicho.