Rebeca Esnaola: "Vamos a consolidar aquellos proyectos iniciados durante la anterior legislatura"

se mantienen en el organigrama del Ejecutivo navarro. La antigua consejera de Cultura y Deporte incorpora el área de Turismo a su cartera para esta legislatura, en la que promete continuidad: "Es un tiempo para consolidar proyectos que se han venido haciendo durante la legislatura anterior". Esnaola abogó, además, por mantener "una mirada territorial amplia". El de Rebeca Esnaola es uno de los nombres que.

La consejera propuesta por el PSN, que prometió este viernes 18 de agosto su cargo siguiendo la fórmula habitual, avanzó las líneas de actuación en los tres sectores a su cargo. “Vamos a arrancar ya el nuevo Plan Estratégico de Cultura, que marcará una hoja de ruta para los próximos años”, mencionó Esnaola. Con acción entre 2024 y 2028, el proyecto busca reforzar la difusión de las medidas adoptadas por el departamento. La propuesta incluye un diagnóstico de los sectores culturales en la actualidad y una evaluación del plan anterior, impulsado en 2017 y en vigor hasta este año.

En Deporte, Esnaola confirmó que su consejería seguirá trabajando conforme al Plan Director de infraestructuras, promulgado en 2022 y vigente hasta 2025. Con el cambio de legislatura, no obstante, el binomio ‘salud y deporte’ ganará relevancia. “Gran cantidad de nuestra ciudadanía practica deporte al margen del ámbito federado, y esas actividades hay que propiciarlas y atenderlas adecuadamente”, afirmó la consejera.

Tras depender en la antigua legislatura de la consejería de Desarrollo Económico y Empresarial, gestionada por Mikel Irujo (Geroa Bai), el área de Turismo permanecerá unida durante los próximos cuatro años a las de Cultura y Deporte. “Es una oportunidad para que los tres sectores se retroalimenten y posicionen a nuestra comunidad como uno de los territorios referentes en turismo sostenible”, expresó Esnaola. La consejera marcó como objetivo de su departamento “que sea posible visitar cualquier lugar de Navarra durante todo el año”.

La consejera aseguró que la ciudadanía navarra va a poder disfrutar durante los próximos meses de eventos “interesantes” sin necesidad de desplazarse a otras comunidades: “Hay citas que aún no se pueden confirmar porque dependemos de promotores, pero lo que es seguro es que Baluarte y Navarra Arena estarán llenos durante otoño e invierno. Estamos diciendo que no a eventos porque no tenemos hueco”.