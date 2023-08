Llegan los días más sofocantes a Navarra

De Virgen a Virgen, el calor aprieta firme; antes y después, verano no es”. El refranero popular, que dice que la época más calurosa en Navarra va del 16 de julio al 15 de agosto, no se va a cumplir este año. Si la Comunidad foral lleva ya cuatro días con temperaturas máximas por encima de los 30 grados de forma generalizada, esta tendencia no solo se va a mantener, sino que va a más desde hoy y los termómetros se mantendrán durante los próximos seis días, al menos, entre los 35 y los 40 grados de máxima. De entrada, la Agencia Estatal de Meteorología ha situado a Navarra en alerta amarilla por altas temperaturas.

En estos diez días, Navarra vivirá la temporada más calurosa de lo que llevamos de verano. En todo julio, el termómetro pasó de los 30 grados en doce jornadas en Pamplona, por ejemplo, con tres de ellas por encima de los 35. De momento, solo en la mitad de agosto ya se han superado los 30 grados en siete ocasiones. Si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología , durante los próximos siete días también se sobrepasará esta barrera. En agosto, además, se ha dado el día más caluroso del verano, con los 38,6 grados alcanzados en Pamplona el día 9.