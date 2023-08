Navarra y Madrid, conectadas en la toma de posesión

El destino o el azar quiso que el acto ceremonial de la investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra coincidiera en el calendario con la constitución del Congreso de los Diputados, en Madrid. Dos puntos informativos a 400 kilómetros de distancia física, pero que estuvieron unidos, mezclados, en las declaraciones de algunos de los invitados foráneos al acto. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, no tuvo reparos en atender a la prensa en la misma puerta del Parlamento y hacer declaraciones. Todo lo contrario que el lehendakari Iñigo Urkullu que, pese al requerimiento de los periodistas, rechazó hacer declaraciones sobre el momento de horas bajas que vive el PNV. Deliberadamente, huyó de los medios de comunicación. Ni tan siquiera felicitó a la presidenta en redes sociales como Twitter.

Eran las 11.10 horas y ya se conocía que la republicana y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, era la nueva presidenta del Congreso, gracias al acuerdo entre el PSOE, Sumar, ERC y Junts, el partido de Carles Puigdemont. El barón socialista tildó de “diabólico” y “perverso” el resultado de las urnas del 23-J y dijo que nadie esperaba que Puigdemont tuviera el “mando a distancia” de la legislatura. “No puede tener sometido, en libertad condicional al Gobierno de España, y mucho menos puede plantear ser quien decida. O se apea del referéndum y del proceso que llaman brexit catalán o la legislatura será complicada por no decir que no va a empezar”, apuntó.

Sobre Navarra y la abstención de EH Bildu a Chivite, García Page afirmó: “Por mucho que podamos odiar a un partido politico, si está en la legalidad, si se abstiene beneficia a unos y perjudica a otros. Lo mismo pasa en España, si Bildu no apoya al PSOE, indirectamente apoya a Feijóo. El problema no es tanto qué apoya cada uno, sino qué está dispuesto a vender o alquiler. Tengo claro que la presidencia de Chivite no es una presidencia bajo alquiler. Se ha mantenido en una línea constitucionalista y seguirá así”.

Page, que llegó a Pamplona el miércoles y se marchó ayer después de comer con Chivite, se acercó al Parlamento con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. El asturianos contó que conoce a María Chivite desde las juventudes socialistas y que acudía a pamplona para devolver “el gesto de cortesía” de la presidenta navarra que acudió a su investidura el pasado 27 de julio.

Barbón recordó que, tras las elecciones del 23-M, en España sólo quedan tres feudos socialistas, precisamente los tres presentes ayer en el atrio (Asturias, Castilla La Mancha y Navarra), en un gesto para sumar fuerzas. “Somos conscientes de una situación de debilidades después del 28 de mayo y somos un espejo de la gestión de los socialistas”.

Preguntado sobre la presidencia de Chivite por la abstención de EH Bildu, Barbón contestó: “Siempre supe que María podía llegar a ser muchas cosas” y agregó que , al vivir en un sistema parlamentario, gobierna “quien cuente con más apoyos”, al tiempo que señaló que el PSOE, siendo la fuerza más votada en Extremadura y Canarias, “pero no gobierna”. El asturiano, deseó a Chivite muchos éxitos y seguir “trabajando de la mano”.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funcionales, la gallega Nadia Calviño, fue la invitad estrella enviada desde el Gobierno central para acompañar a María Chivite. También acudió desde la capital española, la secretaria de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez. También asistió el presidente del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos, Jean Jacques Lasserre.

Calviño, que vistió de blanco y rojo, quizá en un guiño a los colores de las internacionales fiestas de Pamplona, se deshizo en elogios hacia la presidenta María Chivite y unió en su discurso la elección de la nueva presidenta de la Cámara Baja, la socialista Armengol , y la toma de posesión de María Chivite “En un día señalado para Navarra y para el conjunto de España por iniciar la nueva legislatura”. Según definió, las dos comparten características “fundamentales para el futuro de España”. Y lo especificó: “Se caracterizan por el trabajo duro, el respeto, la capacidad de liderar acuerdos y trabajar sobre la base del consenso”.

Tras lanzar su mensaje de apoyo a María Chivite, aseguró que el Gobierno de España ha estado “muy alineado” con la estrategia liderada por la presidenta navarra y que en la próxima legislatura continuará la “colaboración estrecha” entre los dos gobiernos para “recoger los frutos”.

También Félix Taberna, hasta ahora asesor de Chivite y hoy nuevo consejero de Presidencia, contó que precisamente la situación de “avance de la extrema derecha” en el actual panorama político le había animado a dar el paso adelante y aceptar el cargo. La celebración se cerró con una comida privada con cargos del partido e invitados.