Chivite a su familia: "Sois mi fuerza y sois mi apoyo"

A Igual que sucedió hace cuatro años, la emoción se apoderó de la voz de la presidenta cuando su discurso llegó al capítulo de los agradecimientos. El más sentido se lo dirigió a su familia, “la que hoy me acompaña y la que hoy no me puede acompañar”. Ahí fue cuando se rompió. Porque no lo nombró, pero toda la sala tuvo claro que el recuerdo iba para su padre, que falleció a los 66 años por un infarto en febrero de 2020.

Entre quienes sí podían arroparla con su presencia destacaban su pareja, Miguel Mangado, y sus dos hijos, Mara y Mateo, de 8 y 12 años, que siguieron la ceremonia desde las primeras filas, acompañados por Elma Saiz, muy atenta con los pequeños. También su madre, Mila Navascués, sentada en un discreto segundo plano, en las filas traseras.

“Sois mi fuerza y sois mi apoyo, pero también quienes más sufrís el rigor que implica estar en este lugar de tanto honor y de tanta responsabilidad”, les dedicó la presidenta. “Quiero que sepáis que el tiempo que a veces no puedo pasar con vosotros es tiempo que invierto en construir aquello en lo que creo. Gracias por acompañarme, por comprenderme y por darme siempre el apoyo. Porque si he llegado hasta aquí, ha sido gracias a vosotros, mamá, Miguel. Porque me hacéis mejor persona y, por ende, mejor presidenta”, les dedicó Chivite, que en cuanto terminó el acto reclamaba la presencia de sus hijos junto a ella. “Voy a buscarlos, que hace una semana que no los veo”, se excusaba antes la fila interminable de besos y saludos.

Mila Navascués, la madre de la presidenta, aseguraba ayer que su hija está “muy ilusionada” con esta segunda legislatura. “Para eso ha estado trabajando y ha estado negociando. Y a nosotros, como familia, nos corresponde apoyarle, siempre”, enfatizaba.

No ocultaba que la responsabilidad de su hija acarrea “preocupaciones y sinsabores”. “El crecimiento de un hijo es esto, tienes tus cosas. Pero nosotros las encaramos siempre con ánimo”, sostenía.

También a ella le pesaban un poco las ausencias cuando comparaba el momento con el vivido hace cuatro años. “Nunca son las cosas iguales. Hoy estoy sin mi marido y estoy sin mi cuñada, que era como una hermana para mí, y murió el año pasado. Eran dos personas muy importantes para mí y relativamente jóvenes. De todas formas, ellos están aquí con nosotros, igual que el resto de la familia. Somos una familia grande pero nos apoyamos mucho porque, gracias a dios, nos llevamos muy bien”, aseveraba.

Prueba de ello eran las casi 40 personas que se animaron a posar para hacerse la foto de familia de la presidenta. “Esto es un follón de chivites”, bromeaban a la hora de desgranar los nombres y apellidos de todos.