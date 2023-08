Fiestas de Navarra 2023: hoy, 13 de agosto, Aoiz, Leitza, Falces, Roncal...

Abarzuza-Día de Disfraces. 12 h Encierro de toricos. 13:30 h Danzas regionales. 18:30 h Concurso infantil de disfraces . 19:30 h Animación con Mugi Boogie. 22 h Torico de fuego. 22:15 h Bajadica al Legarcia con la Txaranga Anberria. 23 h Cena popular de disfraces. 01:00 h DJ Flama. 02:30 h Concurso de disfraces.

Andosilla. 10:30 h Almuerzo Popular. 11 h Gynkana (apuntarse en piscinas). 12 a 14 h Comparsa gigantes y cabezudos, amenizado por los Gaiteros. 16:30 h Campeonato de Mus Bar Moreno y Bar El Puente. 21 h Caja China. 21.30 h Toro de fuego + Toro de agua.

Aoiz. 9 h Dianas con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. 11 h Concentración de Comparsas de Gigantes y Cabezudos. Salida desde Parque Iturzarrea. Comparsas Txantrea, Artika, Zizur Mayor, Sociedad Nueva Tudela y Aoiz. 11:30 h Procesión en honor a San Miguel, Patrono de la Villa, con la participación de la Banda de Música de Aoiz, Milaur Agoizko Gaitari Taldea Agoizko Dantzari Txiki Taldea y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.12 h Misa Solemne con la participación de la Coral San Miguel interpretando la ‘Misa de la Vela’ de Mariano García, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Milaur Agoizko Gaitari Taldea. 13 h Plaza Baja Navarra. Euskal Dantza con Agoizko Dantzari Taldea y reparto de chorizo, queso y vino. Pasacalles con la Txaranga Iraunkorrak. 17-20 h Polideportivo. Parque infantil: hinchables, gran ludoteca, tragabolas y pista americana. 18 h Frontón Toki Eder. Partidos de pelota. Femenino: Arrieta-Mendiburu vs Ibarrola-Oskoz. Masculino: Alberdi II-Mariezkurrena vs Urrutikoetxea-Ezkiroz Venta anticipada de entradas. 18:30-20 h Pasacalles con la Txaranga Iraunkorrak. Salida, Plaza del Mercado. 20-21:30 h Plaza de la Baja Navarra. Bailables con la orquesta Kresala. A continuación, Baile de la Era y bailables con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. 22:15 h Parque Iturzarrea. Fuegos artificiales y toricos de fuego, amenizados por Gaiteros y Txistularis. Salida toricos: Iturzarrea. 23:00-01:00 h Parque Iturzarrea. Disco joven con Dj Asier Ojer y DJ ENE3KO Doinua. 23:30-02:30 h Plaza de la Baja Navarra. Bailables con la orquesta Kresala. A continuación, pasacalles con la Txaranga Iraunkorrak

Arguedas-Pobre de Mí. 7 h Alegres Dianas. 8-9 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas de Arguedas, seguido de Vaquillas en la Plaza de Toros. 11-04:00 h. Gran Parque Infantil en la Calle Real. 18-20:30 h. Encierro de reses bravas por el Estrecho, seguido de Vacas en la Plaza de Toros. 19-20:30 h. vacas en la Calle Real para acabar con Encierro final. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. Al finalizar, Despedida de los Gigantes por los niños en El Tinglao. 21:15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 00:00 h Pobre de Mí, con la quema de la Traca Final de fiestas y acompañamiento de la charanga.

Arellano-Dia del Niño. 12-14:30 h Hinchables, Circuito Karts pedales, Juegos. 13 h Misa en la Iglesia de San Roman. 13:30 a 15 h Vermuth amenizado por Los Txingones de la Rencle. 16:30 a 18:30 h Deslizadora doble de 13 metros con caída en piscina. Dunk tank tanque agua americano. 17 h Final del campeonato de mus. 19:30 a 21 h Actuación Zaunka, la parranda. 01:00 a 05:00 h DJ Roy. 05:00 h Pobre De Mi.

Azagra-Fiestas Juventud. 11 h. En el Frontón Municipal, almuerzo organizado por Club Atletismo Peña Azagresa. 11 h. En el Frontón Municipal Festival de Pelota con dos Grandes Partidos: 1º Partido: Especialidad 4/5 con Cristina Sáenz contra Ana Belmonte. 2º Partido: Parejas con Labaka - Ladis Galartza contra Retegui BiIturriaga. La entrada será gratuita. 14:30 h. Comida Popular en la C/ Plus Ultra (desde Club de Jubilados/ Jubiladas)-Navas de Tolosa. 14:30 h. Comida en la Peña La Resaka. Precio Soci@: Adulto 6€ Niñ@ 3€. Precio No soci@: Adulto 10 € Niñ@ 6 €. 16:30 h. Sobremesa con el grupo “Uzki´s versiones” en la Peña La Resaka. 18:45 h. Salida de la Charanga Los Rrotundos por el recorrido del encierro. 19 h. Encierro de Reses Bravas de la Ganadería Enrique Domínguez. A continuación, desde el Ayuntamiento, Bingo en beneficio de Atletismo Peña Azagresa y Club de Marcha Nórdica. Posteriormente, cohete fin de Fiestas.

Carcastillo. 8:30 h Dianas a cargo de los Gaiteros de Carcastillo. 11 h Bombas japonesas. 11:30 h Encierro con reses de la Ganadería Vicente Domínguez. 12:30 h Vaquillas en la plaza para aficionados. 17 h Concierto con Mariachis. 18:15 h Encierro con reses de la Ganadería Vicente Domínguez. 19:30 h Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 150 euros al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Churrería Carcastillo. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por: Alimentación y congelados Mayka. 24:00 h Pobre de Mí. Acompañados por la Txaranga El Encierro, acudiremos hasta el Patio de las Monjas. Como fin de Fiestas, Discomóvil.

Falces-Día de la Virgen. 7:30 h Cuesta del Pilón Encierrillo con la Ganadería debutante de José María Goñi de Falces. 8 h Dianas con la Txaranga Gazte y los Gaiteros de Falces Cuesta del Pilón Colocación de la Virgen y jota en su honor con Miriam Sesma y Susana Arana. 8:45 h Cuesta del Pilón Primer encierro del Pilón y posterior prueba de ganado. 9 h Plaza de los Fueros. La Corporación Municipal acompañada de la Comparsa de Gigantes y la Banda de Música, Grupo de Danza Makaia y Gaiteros desfilan hasta la Iglesia Parroquial para acompañar a la Virgen de Nieva en la procesión. 11 h Celebración solemne de la Eucaristía. 18 h Patio de la Casa de Cultura. Teatro Infantil ‘Carabin Caraban’. 19 h Placeta Maya-Calle Echarri Encierro de vacas Vuelta con la Txaranga Gazte. 20:15 h Plaza de los Fueros. Orquesta En Esenzia. 21:45 h Zona deportiva Torico de Fuego. 00:30-04:00 h. Plaza de los Fueros- Verbena con orquesta En Esenzia. 02.00 h Plaza de los Fueros Baile de la Era con los Gaiteros de Falces.

Funes-Gigantada y cena popular. 8 h. Dianas con la Txaranga Peñalén desde la zona de bares. 8:30 h. Chocolate en plaza bar España. Organizada por Asociación 8 del 8. 9-9:30h. Encierro de Novillos desde la calle Julián Gayarre con la Ganadería Hnos. Domínguez (Adrián Domínguez). 11 h. Gigantada Popular salida desde la plaza de los Fueros. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Adrián Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Concurso de Recortes con toros en la plaza de toros. 20:45 h. Salida de la plaza de toros con la peñas y la txaranga hasta la Pista. 21:30 h. Torico De Fuego por el recorrido del encierro. 22 h. Cena Popular en la Pista. Apuntarse por cuadrillas. Menú: cogollos con anchoas, viera gratinada, pudin de langostinos, cajilla asada con patatas panaderas o bacalao tipo sidrería, pastel cafetero, café. 22:30-00:30h. Atracciones Juveniles en la Pista (paintball láser). 01:00-3:30 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Star Ways.

Fustiñana-Fin de Fiestas. 8 h. Caldito en el bar de los jubilados 8:30 h. Exhibición de ganado manso berrendo desde la madre a cargo de la ganadería local Alberto Aguirre.

Goizueta. 8 h Auroros con los coros Umore Ona y Ozenki.

Izal-Dia del Pueblo. 11:30 h Misa mayor. 12 h Actividades para los niños. 12:30 h Concurso de fotografías. 13:00 h Bailes Regionales Dantzaris Txikis Otxagabia y gaiteros. 15 h Comida popular (Euskal parrilla). 16:30 h Bingo popular. 17 h Photocoll frontón. 17 h Bailables y canticos con Iñaki Vizcay y su acordeón. 20 h Campeonatos mus briska y calva. 22 h Cine en el frontón.

Jaurrieta-Día de lxs Mayores. 11 h Misa Mayor y homenaje a lxs mayores, con entrega de placa y pañuelicos a lxs que cumplen 70. A continuación aperitivo en frontón. 13.30 h Vermut con acordeones en los bares. 14.30 h Txokobarrios. Ronda copera por el pueblo acompañada por acordeones. 20 h Bailables con “Trio volumen + Dj”.¡ 22.00 Torico de Fuego. 00:30 - 04:30 h Bailables con “Trio volumen + Dj”.

Leitza. 8 h Diana. 9 h Encierro y vacas. 11 h Comparsa de gigantes de Leitza. 13 h Degustación de chacolí e Incansables Txaranga en el karrape. 16.30 h Vacas en la plaza. 17.30 h Bertsolaris en la plaza. Después reparto de caramelos. 18.30 h Partidos de pelota de ex-pelotaris profesionales y a cargo de Ados, partidos de profesionales en frontón Amazabal. 21.30 h Toro de fuego. 22 h Cena popular en la plaza. 01.00 h Incansables Txaranga. Después, DJ “abierto” en txozna de la plaza.

Mendavia-Prefiestas. 22 h Carrera de A. Echeverría. Los Cazahuetes. Grupo Mariachis.

Murchante-Prefiestas. 11 h. Traslado de los gigantes acompañados por los gaiteros de Murchante, desde el parking de la Escuela de Música hasta el Ayuntamiento. Detalle del recorrido: Parking Escuela Música y calles Mayor, Triunfante, Fraternidad, Mayor, Donantes de Sangre y Cofrete. 12 h. Imposición de pañuelicos de fiestas, a todos/as los/as niños/as nacidos/as en Murchante en el año 2022, en el porche del Ayuntamiento. Nota: Se deberá recibir notificación previa. Los/as niños/as no empadronados/as deberán solicitarlo en el Ayuntamiento con antelación suficiente. 20 h. Actuación del dúo ‘Silvia y Manolo’, en la Plaza Cortes de Navarra. 22:30 h. XVI Concurso Internacional de Lanzamiento de Alpargata, en la Calle Mayor (a la altura de ‘la Caixa’). Participación libre. Inscripciones todo el día hasta las 20 h. en el Bar García. Categorías: Masculino y femenino.

Oronoz-Mugaire. 11 h Campeonato de Parchís. 14:30 h Comida de disfraces. 17 h Pasacalles con Elekltrotxufla Txaranga y Debalde.com fanfarre.18 h Campeonato Navarro de remonte. 20 h Concurso de disfraces. 22 h Conciertos: Maruxak, Marianitoz Blai, Hofe. 04:40 h Dj Xuritabeltz.

Roncal/Erronkari-Día del Queso. 13 h. En Portazabalea Degustación de Queso Denominación de Origen “Roncal” servido por jóvenes roncalesas/es vestidas/os con traje tradicional. Ronda con la Fanfarre Arroitu Indarra 18 h. Lanzamiento del Queso. 20 h. Iñigo Dj 22 h. Toro de Fuego. 22 h. Cena Popular. 00:30 h. Luciano.

Sartaguda. 8 h. Encierro de reses bravas. 11 h. Deporte rural a cargo de Gurekirolak de Baztán en el frontón. 12.30 h. Desde la Plaza de los Fueros, salida de los gaiteros con los gigantes. 18 h. Celebración del Día del Mayor. Nuestros mayores disfrutarán de café, pasteles y licores en la calle San José, frente al bar del jubilado. Se hará el tradicional homenaje al abuelo y abuela de este año. 20 h. Encierro de reses bravas. 20 h. La charanga Los Impuntuales amenizará el encierro. 20.30 a 22 h. Actuación musical con el espectáculo “Mi gran noche”. 22.30 h. Toro de fuego. 00.00 h. Pobre de mí y quema de la mascota. Desde allí, junto con la mascota y la charanga Los Impuntuales, pasacalles hasta la plaza de los Fueros.

Sunbilla. 9:30 h Dianas. 10 h Pasacalles con gigantes. Mañana y tarde: tren chu-chu por el pueblo. 14 h Comida de cuadrillas en la sociedad Ulibeltza. Sobremesa: Ura Ura amenizado con la txaranga Jaiak. 19 h XX. Premio Latasa. 22 h Toro de fuego en la plaza. Tarde y noche DJ J&J.

Tafalla-Prefiestas. 11:30 h Palacio de los Mencos. Visita Guiada a la Planta Noble. Incluye degustación de vino. Entradas: 5 €.

Uterga-Dia del Niño. 12 h Misa en honor a nuestros niños y mayores. 13 hComparsa de Gigantes y cabezudos. 15 h Comida popular en el Frontón Paellada (necesario ticket). 17 h Hinchables para niños en el frontón. 17 h Torneo de Mus y Brisca. 18 h Concierto: Mariachi Zacateca (en la carpa). 21 h Sesión DJ Eneko Rivera y concurso de disfraces infantil. 22:30 h Torico de fuego doble. 23 h Cena por cuadrillas. 01:00 h Sesión DJ con DJ Eneko Rivera

Uscarres. 13 h Vermut amenizado por Zaraitzu Kantuz. 14 h Concurso de tortillas en la Plaza. 17 h Final Campeonato de Mus. 19.30 h Juegos infantiles y chocolatada en la plaza.

Valtierra-Programa Prefiestas. 11 h Frontón Municipal. Partidos de Pelota Mano cadete, juveniles y senior. Club de Pelota Zugarralde, Burlada. 22 h Pabellón Multiusos Valtierra Arena. I Certamen de Jota Navarra. Concurso de jota en todas las categorías, solistas y dúos.