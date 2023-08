Vísteme despacio, que tengo prisa

Las elecciones al Parlamento Foral se celebraron el 28 de mayo. Los resultados no dejaban lugar a dudas de que la fórmula del “gobierno de progreso y plural” con el imprescindible apoyo exterior de EH Bildu se podía repetir. Y nadie dudaba de que, salvo hecatombe, se iba a repetir. Lo que los socios de gobierno han estado haciendo estos 71 días, desde el 29 de mayo y hasta que anunciaron el acuerdo el 7 de agosto, solo ellos lo sabrán. Pero bueno, aparentemente, tiempo han tenido. Así que no se entienden ahora las prisas por celebrar los plenos de investidura incluso saltándose los plazos marcados por el propio Parlamento. Todavía es menos entendible cuando no se da ninguna razón y lo único que sale por boca del portavoz socialista es el soniquete de “la derecha y la ultraderecha se han unido para.... (bla, bla)”. Ese parece que va a ser el único argumento de la legislatura cuando no se tenga nada que decir.