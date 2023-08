Chivite, lista para una investidura que podría retrasarse a la próxima semana

candidata a la presidencia del Gobierno de Navarra, una vez que comprobó que cuenta con los apoyos necesarios para ser investida tras la ronda de contactos que mantuvo por la mañana con los líderes de todos los grupos políticos. El presidente del Parlamento, Unai Hualde , propuso este miércoles a María Chivite como, una vez que comprobó que cuenta con los apoyos necesarios para ser investida tras la ronda de contactos que mantuvo por la mañana con los líderes de todos los grupos políticos.

Lo que no se sabrá hasta este jueves es la fecha definitiva en la que se celebrará el debate de investidura. Hasta ahora había consenso entre los grupos de Gobierno en que el debate se celebrara este sábado junto a la primera votación, en la que Chivite no saldría elegida por no contar mayoría absoluta, y que el domingo, 24 horas después, se llevara a cabo la segunda votación, en la que finalmente sería designada presidenta con mayoría simple.

Sin embargo, de acuerdo al reglamento del Parlamento, el Pleno de investidura debe convocarse con al menos tres días de antelación. La convocatoria del Pleno saldrá este jueves de la Mesa y Junta de Portavoces, por lo que si la fecha de inicio fuera el sábado no transcurrirían las 72 horas preceptivas.

Así se lo recordó el Grupo de UPN por escrito a la Mesa y Presidencia del Parlamento quien recordó que la decisión de acortar el plazo, prevista como “absolutamente excepcional por la norma” debiera estar “correctamente motivada por una urgencia inaplazable, dado que puede afectar al derecho de los parlamentarios de asistencia a un Pleno tan fundamental como el de investidura”. Para UPN “dicha vulneración del derecho podría dar lugar a que la investidura pudiera resultar ilegal por un defecto de forma con consecuencias jurídicas difíciles de prever”.

Por todo ello la formación regionalista solicitó este miércoles la convocatoria de la sesión con 72 horas de antelación. Este jueves, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento tomará la decisión de si espera a que transcurran 72 horas para el debate de investidura, el próximo domingo, o , lo que parece más probable, el lunes.