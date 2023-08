Comienza la segunda ronda de contactos para la investidura: Esparza (UPN) dice que "no se están respetando" los plazos para convocar el pleno de investidura

Esparza (UPN): "Cuestionamos la seguridad jurídica que supone no respetar los plazos para convocar el pleno de investidura"

El representante de UPN, Javier Esparza , ha reiterado su posición contraria a la investidura de Chivite. "Ha ocurrido lo que todos sabíamos que iba a pasar. Se ha esperado todo este tiempo por interés político para no molestar a Pedro Sánchez y alcanzar un acuerdo tras las elecciones generales del 23-J", ha criticado el presidente de los regionalistas. Esparza ha lamentado que Chivite haya optado por seguir dependiendo de Bildu en vez de formar un gobierno de coalición con UPN, que hubiera desarrollado unas políticas "sensatas, razonables y moderadas". También ha puesto en duda la seguridad jurídica de los plazos para convocar el pleno de investidura, que ha recordado que exige un plazo mínimo de 72 horas. "No se va a respetar lo que dice la normativa. Ellos sabrán. Carece de sentido forzar la maquinaria cuando todavía queda margen para respetar la normativa", ha expresado Esparza, que también ha reiterado el ofrecimiento de UPN para que las principales decisiones políticas de la nueva legislatura no dependan de EH Bildu.