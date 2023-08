Un final esperado y una legislatura por escribir

culebrón del verano ha terminado como se sabía que iba a acabar: en el acuerdo de gobierno y de investidura entre Geroa Bai y Finalmente, elha terminado como se sabía que iba a acabar: en el acuerdo de gobierno y de investidura entre PSN Contigo para que María Chivite repita como presidenta de Navarra y se reedite la fórmula del Gobierno tripartito. Por más interés que se han empeñado en darle sus protagonistas, había poco margen para la sorpresa.

Hay que tener en cuenta que lo que sucediera en el Gobierno de Navarra también tiene su traslación al Gobierno central. Y los socios son los mismos. Así que al margen de pataletas porque quiten o den consejerías, de mayor o menor peso, estaba claro que iban a firmar el acuerdo.

Lo que sí es cierto es que igual los socios no han calculado bien el impacto que pueden tener las desavenencias mostradas en público durante estas semanas. Las brasas ahí están y si no se apagan bien... cualquier golpe de aire las aviva. Las disputas no han sido ficticias y aunque entren dentro del mercadeo lo que hacen es debilitar una relación que ya venía de cuatro años atrás.

LOS COMPROMISOS

A falta de conocer los detalles del programa de Gobierno está bien clara cual es la exigencia para el Ejecutivo de María Chivite: trabajo, trabajo y trabajo. Y trabajo para toda la Comunidad foral y todos sus habitantes. Marcando prioridades reales y no populistas. La ventaja de ser una comunidad pequeña es que todo queda más a mano. La cercanía es una ventaja y ahí, a la vista, están nuestras carencias y nuestras necesidades.

Basta ya de que el ruido incesante de la política en Madrid afecte a todas las comunidades, Navarra incluida, distorsionando lo que de verdad importa.

Un Gobierno que presume en cada esquina de progresista y plural aún tiene que demostrar, después de 4 años, que aspira a lograr la excelencia en pluralidad. Así que no puede arrinconar por sistema al partido que ganó las elecciones: UPN logró 15 escaños, cuatro más que el PSN (11), más del doble que la formación que ha tenido la llave de la gobernabilidad (Geroa Bai, con 7) y cinco veces más que el tercer socio (Contigo, con 3).

El tacticismo político no puede durar los 4 años de una legislatura. Las campañas electorales ya no son de dos semanas, como antaño. Ahora son parte de la acción de los Gobiernos.

LA LÍNEA ROJA DE EH BILDU

presente en la legislatura. Tanto, que sin su apoyo o sin su abstención no hay Gobierno Chivite. En las próximas horas veremos por cuál de las dos fórmulas se decanta la izquierda abertzale. El papel de EH Bildu también estará. Tanto, que sin su apoyo o sin su abstención no hay Gobierno Chivite. En las próximas horas veremos por cuál de las dos fórmulas se decanta la izquierda abertzale.

EH Bildu es una línea roja sorteada por todos los lados por los dos últimos Gobiernos de Navarra (Barkos y Chivite). A estos hay que sumar el de Pedro Sánchez. Y a pesar de todo, esta relación que ya no esconden incomoda especialmente al PSN aunque quieran darle aire de normalidad. Mejor dicho, como de que no pasa nada.

Los homenajes en las calles a los presos etarras (¿se los imaginan para otros delincuentes?), la inclusión en las listas electorales de etarras con delitos de sangre (¿se lo imaginan en otros partidos?), los ataques contra la Guardia Civil en pueblos como Etxarri Aranatz con el ‘Día del inútil’ o los incidentes en la calle Curia ya casi forman parte del paisaje gracias al protagonismo institucional que se le ha dado a Bildu. La normalidad no es tal, por mucho que sus votos sirvan para asentar el Gobierno foral y el central.