Geroa Bai se resiste a investir a Chivite sin cerrar antes el acuerdo de programa

recuperaría su cuota de poder respecto a la pasada legislatura con cuatro departamentos, desde las filas nacionalistas ayer se hizo bandera del acuerdo programático y del seguimiento que se hará de su cumplimiento a lo largo de la legislatura. "Sin el 'todo' no hay acuerdo" zanjó la peneuvista Solana. El acuerdo entre Geroa Bai PSN se ha terminado por enredar en un momento en el que las hojas del calendario para la investidura de María Chivite caen cada vez más deprisa. Más allá del reparto de cargos que ha ofrecido el PSN a Geroa Bai, que al final

Y eso que la sensación al iniciarse el día era que el acuerdo entre Geroa Bai y PSN podía ser inminente. La misma presidenta María Chivite así se encargaba de pregonarlo en el inicio de las fiestas de Estella. “No contemplo otra posibilidad que no pase por el sí de Geroa Bai” afirmaba la presidenta en funciones en referencia a la última propuesta puesta sobre la mesa.

Sin embargo, poco tardaba en enfriar los ánimos la parlamentaria María Solana también desde Estella. “No va a haber una respuesta de ‘sí o no’ a una estructura hasta que no la haya al ‘todo’. Dijimos que no íbamos a trocear esta negociación y desde luego, si de mí depende, no se va a trocear” afirmó en declaraciones que recogió la agencia Europa Press.

“Las negociaciones con el PSN y Contigo Zurekin para la conformación del nuevo Gobierno de Navarra están pasando momentos difíciles” -continuó- todavía faltan reuniones”.

Preguntada Solana por el hecho de si la coalición nacionalista ve “satisfactoria” la propuesta de reparto de Gobierno planteada por los socialistas, Solana respondió que “la satisfacción nos la dará un buen acuerdo en el que, además de una estructura que nos convenza porque tenga sentido, sea eficiente, sea eficaz y sea lo que le corresponde a Geroa Bai, contemple un acuerdo programático cerrado y acordado con unos desacuerdos tasados que no sean excesivos”.

El acuerdo programático, las políticas que deberá desarrollar en los próximos cuatros años el Gobierno que lidere María Chivite, ocupó las primeras reuniones celebradas a tres bandas entre PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Al final, según fuentes de la negociación se llegaron a acordar un 90% de las materias y para no dilatar más la negociación se entró a la harina del reparto de cargos.

Sin embargo, ahora que parecen haberse acercado las posturas en materia de estructura, desde Geroa Bai se le recuerda al PSN que el acuerdo programático no está cerrado y le afea que en la pasada legislatura hubo “incumplimientos” de programa que no tuvieron ningún tipo de consecuencias. “Necesitamos saber si el PSN y Contigo Zurekin, pero sobre todo el primero, están dispuestos a asumir unas reglas de juego mucho más estrictas, mucho más concretas y mucho más eficientes que las que tuvimos la pasada legislatura, que a todas luces no fueron suficientes porque hubo incumplimientos que no se subsanaron y que no se pudieron reconducir y que tuvimos que soportar”.

ASAMBLEA DE SOCIALVERDES

Mientras tanto, los órganos internos de los dos partidos que integran la coalición de Geroa Bai (PNV y Socialverdes) han debatido en su seno la propuesta de reparto de poder formulada por el PSOE. Del mismo modo que no tuvieron ningún reparo en abrirse en canal el pasado lunes para denunciar el reparto hecho por el PSN en su segunda propuesta, el secretismo preside ahora sus deliberaciones.

En principio, según ha podido saber este medio, la propuesta de estructura habría obtenido el respaldo de las ejecutivas de ambos partidos y no se prevé que la Conferencia de Navarra, el máximo órgano entre congresos de los Socialverdes, que se reunió ayer tarde, haya enmendado a la ejecutiva.

Sin embargo, desde Geroa Bai se quieren apurar los plazos y obtener un acuerdo del todo, en el que entre también cómo se gestiona la parte del programa en la que no están de acuerdo las tres formaciones, por lo que dejan entrever que la respuesta final podría ser cosa “de días”.

El PSN emplaza a formar gobierno a la mayor brevedad

Los responsables del PSN se encontraban este viernes a la espera de una respuesta por parte de Geroa Bai a su propuesta que, según insistieron, “es realista y ambiciosa y aglutina las reivindicaciones de Geroa Bai y Contigo-Zurekin”. Entre tanto, y tras conocer el acuerdo programático, tuvo lugar una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSN que avaló “la formación de un gobierno progresista liderado por María Chivite”. Los miembros de la Comisión acordaron también que se den los pasos necesarios para que así sea aunque, a tenor de los acontecimientos, parece que tendrán que aguardar. Los socialistas emplazaron a que se forme el gobierno a la mayor brevedad posible. “La ciudadanía navarra necesita un gobierno que le dé confianza y certidumbre cuanto antes”, indicaron. “Todos los acuerdos conllevan un esfuerzo pero con diálogo y voluntad se puede conseguir un gobierno de progreso que apueste por la convivencia y la pluralidad”, apuntaron desde la Comisión Ejecutiva, que apoyó “rotundamente” la presidencia de Chivite para liderarlo.

En tres semanas, nuevas elecciones si el Parlamento no elige presidente

Las negociaciones siguen su camino lento y tortuoso mientras los tiempos para formar gobierno corren. Quedan poco más de tres semanas para que el Parlamento elija quien presidirá el Gobierno de Navarra. Según la normativa, si no hay presidente tres meses después de las elecciones, es decir, para el 28 de agosto, habrá nueva cita con las urnas. Si lo quieren evitar, PSN, Geroa Bai y Contigo deben cerrar un acuerdo y que lo respalden sus formaciones. El tiempo apremia ya que, a continuación, tendrán que comunicar al presidente del Parlamento, Unai Hualde, que proponen a la socialista María Chivite como presidenta. Hualde debe organizar una ronda de consultas con todos los grupos del Parlamento antes de proponer a la candidata. El pleno de la Cámara en el que se celebrará la sesión de investidura se debe convocar al menos con tres días de antelación. En la primera sesión la persona candidata a la presidencia necesita mayoría absoluta (26 de 50). Si no, 24 horas después se celebraría un segundo pleno, donde necesitará mayoría simple (más síes que noes). Si se reedita el acuerdo a tres, Chivite sería elegida en esa segunda sesión, siempre que se abstenga EH Bildu.