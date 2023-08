Bildu no logra impugnar los votos de 13 mesas electorales del II Ensanche y Egüés

Junta Electoral de Navarra ha desestimado la impugnación del voto en 13 mesas electorales que había sido solicitada por (II Ensanche), una en el distrito 4 (Iturrama) y una más en el valle de Egüés. EH Bildu había presentado reclamación por “deficiencias” en un total de 15 mesas, aunque sólo impugnó 13. Unas deficiencias motivadas por el hecho de que el voto por correo, por decisión de las propias mesas, había sido abierto e introducido en las urnas antes de las ocho de la tarde, tal y como marca el reglamento electoral. Al parecer, la motivación de este modo de proceder de las mesas fue la de agilizar el recuento ante la importante cantidad de voto por correo existente y en algunos casos habrían tenido el visto bueno de los representantes de la Administración en dichas mesas. Lalaque había sido solicitada por EH Bildu . En concreto, se trata de 11 mesas situadas en el distrito 2 de Pamplona, una en el distrito 4 (y una más en el. EH Bildu había presentado reclamación por “deficiencias” en un total de 15 mesas, aunque sólo impugnó 13. Unas deficiencias motivadas por el hecho de que el, por decisión de las propias mesas, había sido abierto etal y como marca el reglamento electoral. Al parecer, la motivación de este modo de proceder de las mesas fue la de agilizar el recuento ante la importante cantidad de voto por correo existente y en algunos casos habrían tenido el visto bueno de los representantes de la Administración en dichas mesas.

La Junta Electoral, pese a reconocer que no se obró conforme al reglamento que ella hizo recordar la misma mañana electoral en el sentido de que el voto por correo no podía ser abierto e introducido en las urnas hasta finalizar la jornada de votación a las ocho de la tarde, no ve motivos de impugnación. Asegura que “ninguna de las deficiencias” denunciadas por EH Bildu “ha comprometido desde cualquier perspectiva con que se observe la pureza y objetividad del proceso electoral”.

UPN VE 'MALA FE' DE EH BILDU

UPN presentó alegaciones ante la Junta Electoral para evitar la impugnación de EH Bildu. Apuntaba que solo en dos de las mesas se registró incidencia por parte de los apoderados respecto al hecho de introducir los votos por correo antes de las ocho, “pero en ningún caso se cuestionó la validez de la actuación”.

Para UPN, EH-Bildu no pretende asegurar el orden electoral, “sino, por el contrario, intentar modificar a su conveniencia los resultados electorales”. Y pone de ejemplo que de las 15 mesas en las que advirtió deficiencias, sólo solicitó la impugnación del voto en 13, dejando dos del distrito 1, Casco Viejo, en las que el voto le era favorable a la coalición abertzale. Hay que recordar que el puesto 4 de senador se lo quedó UPN frente a EH Bildu por poco más de 800 votos.