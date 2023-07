Francisco Aizpurua: "Si no llega a ser por el trasplante no hubiese conocido a mi nieto"

En familia., de 78 años; su hija Edurne Aizpurua Ramírez, de 46, y su nieta Iraia Azpeitia Aizpurua, de 13, acudieron este viernes a la carpa instalada porpara trabajar por la donación. De hecho, Edurne se hizo el carné. “No había tenido ocasión”, dijo sonriendo. Su padre, Francisco,“Estuve muchos años con hepatitis hasta que llegó el momento en que me dijeron que trasplante o Berichitos”. Desde entonces ha vivido con buena calidad de vida. “El proceso fue duro”, añadió su hija. Pero evidentemente mereció la pena. “Me han dado diez años más de mi padre”. “Han sido años buenos y estoy como cualquier persona de la calle”, añadió Antonio. “Y sin costes. Si me pasa en Estados Unidos no lo cuento. Hay que valorarlo”. Su nieta Iraia está mentalizada y a los 18 años se hará donante para ayudar, afirmó.

Bernabé Vicente García, 90 años y natural de Burgos aunque vecino de Pamplona , es la segunda persona trasplantada más añosa. Recibió un hígado cuando tenía 59 años. “Soy creyente y cada día rezo una oración por mi donante”, dijo este viernes.“Cuando me iban a operar le pregunté al enfermero que me llevaba al quirófano si la operación me daría cinco años. Y me dijo que sería más. Aquí estoy”, dijo agradecido de su segunda vida.