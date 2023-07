El SUP niega que haya "colapso" en la oficina del DNI en Pamplona

Sindicato Unificado de Policías (SUP) en Navarra ha negado que haya "colapso" en la oficina del El(SUP) en Navarra ha negado que haya "colapso" en la oficina del DNI en Pamplona y ha defendido el "enorme esfuerzo" que realizan los policías en estas dependencias.

Según ha manifestado uno de los delegados del SUP Navarra en la oficina, "no existe ningún colapso ni problema alguno para conseguir cita previa". "A modo de ejemplo, la semana que viene estarán disponibles, además de la cita previa habitual, de 500 a 600 citas más y todo ello en pleno verano y con parte del personal de vacaciones", ha explicado.

El sindicato ha señalado en una nota que "este aumento de citas es una práctica habitual durante el año, cada semana se amplían entre 900 y 1.200 citas para el DNI y unas 400 para expedición del pasaporte además de la cita previa diaria".

El delegado del SUP ha añadido que "se atienden todas y cada una de las situaciones urgentes que se presentan, como ciudadanos a los que les roban la documentación, españoles que residen en el extranjero, personas con discapacidad, de edad avanzada o con cualquier otra situación en la que una persona tenga la necesidad de obtener su documentación en el momento, sin cita previa ni demora alguna y siempre que esté debidamente justificado".

Además, desde el sindicato han señalado que "numerosos usuarios de Comunidades Autónomas vecinas como País Vasco y La Rioja tramitan su documentación en esta oficina de DNI y esto no sería posible si existiera un colapso como el que se afirma en la publicación".

En las Oficinas trabajan nueve policías y once funcionarios de los Cuerpos Generales que el pasado mes de junio tramitaron aproximadamente 6.200 DNI y 3.500 pasaportes. "Cuando alguno de los administrativos se encuentra de vacaciones o causa baja por cualquier circunstancia es suplido por un policía", ha explicado el sindicato.

El SUP ha afirmado que ha denunciado "en numerosas ocasiones la falta de personal administrativo que es suplido por policías y que crea una merma de efectivos policiales en la calle y en otros grupos operativos muy necesitados de personal, pero no se puede desacreditar el trabajo realizado en esta oficina arrojando datos que no se corresponden con la realidad para denunciar la desidia por parte del Gobierno al olvidarse de las plazas de administrativos".