Idoia Villanueva lamenta haberse quedado a las puertas de conseguir el escaño que Sumar tenía como objetivo

Idoia Villanueva en la sala del Hotel Maisonnave de Pamplona donde ha lamentado haberse quedado a las puertas de conseguir el escaño que el partido liderado por Yolanda Díaz se había propuesto como objetivo en la Comunidad foral. "Aun así, quiero dejar un mensaje muy claro: nos hemos quedado muy muy a las puertas con más de 43.000 votos, un resultado más que el doble que hace solo dos meses". Por eso ha querido agradecer a cada uno de los navarros y de las navarras su confianza en Sumar. Un prolongado aplauso ha recibido pasadas las once y media de la noche en la sala del Hotel Maisonnave de Pamplona donde Sumar ha seguido el escrutinio.

“Nos ha faltado muy poquito pero creo que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas hoy”. No obstante, no ha sido este su primer mensaje, sino una valoración en clave nacional. “Creo que el primer mensaje claro es que se ha conseguido frenar a las derechas, esas derechas que antes de salir a la encuesta de verdad, la de las urnas, se la daban como ganadas y que piensan que no es necesario salir a debatir ni a dar la cara para ganar en este país. Se ha visto que no es así”. No obstante, en esa lectura en clave nacional Villanueva ha continuado que el resultado ha mostrado que se está viviendo “un momento de refortalecimiento del bipartidismo y que hoy se queda en el país un escenario muy abierto”.

Villanueva, con palabras de agradecimiento a todas las personas que este domingo han estado trabajando para que se diese esta jornada electoral con normalidad”, ha felicitado a los ganadores en Navarra (Santos Cerdán y Adriana Maldonado por el PSN, Bel Pozueta por Bildu, Sergio Sayas por el PP y Alberto Catalán por UPN). Respecto a no haber conseguido el escaño que Sumar tenía como objetivo en Navarra, ha señalado que se ha vivido una concentración de voto útil al PSN. “Y hemos visto cómo la partición casi al 50% entre el PP y UPN nos ha penalizado”. Villanueva ha prometido continuar trabajando. “Todos nosotros y nosotras seguiremos trabajando por nuestra tierra, por Navarra, allí donde estemos; por esta Navarra plural, diversa y orgullosa. Nos seguiremos encontrando en las instituciones y en las calles”.