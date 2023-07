El aumento de casos de covid-19 dispara la venta de test en Navarra

aumento de los casos de coronavirus en Navarra tras las fiestas de Elen Navarra tras las fiestas de San Fermín se ha disparado, lo que ha supuesto un aumento de quienes se acercan a las farmacias pidiendo test de antígenos. Por síntomas, por cercanía con algún positivo o por prevención, los test vuelven a estar en boca de todos en las farmacias navarras. Un producto que, aseguran los farmacéuticos, hacía meses que ya no se vendía porque la demanda llegó a ser inexistente una vez se declaró la no obligatoriedad de las mascarillas y el fin de la pandemia de la covid-19.

“No podemos negar el aumento de los casos, pero también hay que tener en cuenta los resfriados de verano”, explica la farmacéutica Amparo Daspa. Los cambios de temperaturas que estamos viviendo y los aires acondicionados hacen que muchas personas se constipen, generando cuadros similares al coronavirus. Cuenta Daspa que gracias a los test se puede conocer qué es un resfriado común y qué es un caso de coronavirus. “Estamos triplicando las ventas. El stock que teníamos no es suficiente para dar respuesta a la demanda que está habiendo tras los Sanfermines”, sentencia la boticaria. Aunque, añade, que la situación no es alarmante y es lo lógico tras unas fiestas tan masificadas y con tanto contacto.

Lo paradójico, concuerdan los farmacéuticos, es que la venta de test de antígenos no ha venido ligada a la venta de mascarillas. “Una vez se declaró que las mascarillas no fueran obligatorias, ya nadie las usa, solo algunas personas residualmente. Y la gente se acerca a por los test pero no a por mascarillas”, cuenta la propietaria de una farmacia.

Cristina Iriarte, farmacéutica, explica que las ventas han crecido, porque han pasado de no vender una sola unidad de test desde hace meses a vender una veintena de test diarios desde el final de los Sanfermines. Pero, aclara, que la situación “no es preocupante porque no estamos en la coyuntura de hace dos o tres veranos”.

Irati Aizpurua

No hay desabastecimiento porque las empresas farmacéuticas tienen stock suficiente para dar respuesta a la demanda. Desde la cooperativa Nafarco, que distribuye productos farmacéuticos a gran parte de las boticas de Navarra, confirmaron el incremento en la venta de test de antígenos para el diagnóstico de la covid-19. Y destacaron que el aumento ha sido notable desde que terminaron las fiestas de San Fermín.

En concreto, Nafarco ha pasado de vender una media de entre 100 y 200 unidades al día de test en los últimos meses a distribuir entre 1.500 y 2.000 diarios. Según apuntaron, el incremento en la venta de test comenzó a ser más evidente a mediados de julio, desde el día 11, pero el pico se ha registrado esta semana, desde el lunes día 17.

Según responsables de la cooperativa, desde los laboratorios han indicado que el aumento en la demanda de test se ha producido también en otras provincias del país, aunque en menor medida que en Navarra tras las fiestas de San Fermín. Probablemente, tal y como explican expertos sanitarios, las interacciones propias del verano propician la transmisión de este virus que, al contrario de otros como la gripe, sigue propagándose y causando contagios en los meses de verano.

“Respecto a la primavera y al inicio del verano estamos triplicando las ventas de test, porque la gente los está necesitando ahora, después de Sanfermines, cuando estamos retomando algunas actividades”, explica Berta Arriazu, boticaria. Aunque, insiste, que la “situación no preocupa, ya que la incidencia es alta pero no estamos ante el mismo caso clínico”. Advierte, eso sí, del trato con personas inmunodeprimidas, siempre vulnerables al contagio.