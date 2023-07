Elecciones María Solana: "El 23-J no cambiará nada para Geroa; el PSN sí podría tomar otra dirección" La formación nacionalista vuelve a confiar a María Solana el reto de recuperar el escaño que no consiguen desde que no está Barkos. “Si el quinto escaño no es para Geroa puede ser para el PP”, advierte

