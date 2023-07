Feijóo (PP): "Es el momento de que los navarros dejen atrás el sanchismo"

presidente del próximo presidente del Gobierno coja la papeleta del PP porque es la única que hará que aglutinar en el partido regionalista el voto del centro derecha. Eldel PP nacional, Alberto Núñez Feijóo , ha reclamado este sábado 15 de julio por la tarde en Pamplona que quien quiera que él sea eldel Gobierno coja la papeleta del PP porque es la única que hará que Pedro Sánchez salga del Gobierno. “Tenemos que lograr una victoria incontestable, amplia, que no sea susceptible de chantaje. Si quieren que sea presidente ¿Por qué no me votan?”, ha enfatizado en clara alusión a UPN cuyos dirigentes han asegurado esta mañana en el acto central de la campaña que votarán a Feijóo tras pedir

Parque de la Media Luna al que ha llegado puntual y en el que también han intervenido el presidente del PP de Navarra, Vitoria y le ha llevado al mediodía hasta La Rioja, fue recibido con el himno de su partido y los aplausos de los asistentes, alrededor de 250, que han agitado banderas de España y de Navarra y banderines azules con las siglas del PP. Feijóo ha protagonizado un mitin en elal que ha llegado puntual y en el que también han intervenido el presidente del PP de Navarra, Javier García , y el candidato número uno al Congreso por Navarra, Sergio Sayas . El líder popular ha llegado a la capital navarra tras una intensa jornada que ha arrancado por la mañana eny le ha llevado al mediodía hasta, fue recibido con el himno de su partido y los aplausos de los asistentes, alrededor de 250, que han agitado banderas de España y de Navarra y banderines azules con las siglas del PP.

En su discurso, que se ha prolongado durante más de media hora ha asegurado que quiere ganar "para que no manden los que creen que Navarra es un barrio del País Vasco, para desenmascarar de una vez el pacto entre el PSN y Bildu, para que Bildu deje de marcar la política en Navarra y para que no se cambien presos por presupuestos". Ha llamado a celebrar el San Fermín electoral el próximo domingo. "No os vais a arrepentir. No os va a coger el toro".

Antes de Feijóo han intervenido Sayas y García. “Estamos en un momento de excepción y no es tiempo ni de matices ni de rodeos. Todo el voto que no vaya al PP ayuda a Sánchez”, ha enfatizado el cabeza de lista al Congreso por Navarra, Sergio Sayas asegurando que lo único que ha hecho Sánchez por Navarra es pactar con Bildu. En la misma línea, Javier García ha querido dejar claro que Navarra sí que vota al próximo presidente de España. “Que nadie os engañe”, ha apostillado.