El rey del equilibrio sobre la bici es pamplonés

BMX escribe sobre ello. Courage Adams, biker pamplonés de origen nigeriano, es un referente nacional e internacional del BMX Street. Aunque confiesa que arrancó en la ‘U de Barañáin’, ahora es habitual verle haciendo piruetas por las calles de Madrid, donde vive desde 2018. Eso sí, las publica también en sus perfiles en ITik Tok y YouTube, donde es conocido como “el rey del balance”, o lo que es lo mismo, el equilibrio sobre la bicicleta. Cada vez que publica un vídeo en su recién reestrenado canal de YouTube -le hackearon la cuenta hace unos meses - el mundo delescribe sobre ello., biker pamplonés de origen nigeriano, es un referente nacional e internacional del BMX Street. Aunque confiesa que arrancó en laahora es habitual verle haciendo piruetas por las calles de Madrid, donde vive desde 2018. Eso sí, las publica también en sus perfiles en I nstagram , donde es conocido como “el rey del balance”, o lo que es lo mismo, el equilibrio sobre la bicicleta.

Llegó a Pamplona con 4 ó 5 años, ¿cuándo y cómo le entró el gusanillo de la bici?

Con 8 años, uno de mis mejores amigos me llevó a la U de Barañáin y ahí vi por primera vez a unos chavales saltando con sus bicis y sus patinetes. Fue amor a primera vista. Es cierto que desde pequeño todo lo que tenía que ver con las bicis me apasionaba, pero al verlos me quedé impresionado. Era un niño y descubrir que existía un deporte extremo que se practicaba con la bici fue una locura para mí.

De la U de Barañáin a conseguir la plata en los ‘X Games’ en Japón...

Conseguir un reconocimiento tan grande es la recompensa al esfuerzo y trabajo invertido en este deporte. Estoy muy orgullo de cómo ha comenzado el año y cómo han ido las competiciones. Llevaba ya tiempo entrenando y manteniendo unos objetivos claros, lográndolos y fracasando también a veces; así que cuando las cosas salen tan bien, tomas un respiro. Me siento muy recompensado.

¿Cómo encajan las redes en el puzzle?

Para mí son una herramienta de trabajo. Es verdad que antes de que Instagram cogiese fuerza y solo existiese YouTube, publicar vídeos requería una edición más profesional y era más limitado. No todo el mundo podía hacerlo bien. Pero a partir de que Instagram, y ahora TikTok, los popularizaran, es más sencillo. Ya no es necesario grabar y editar vídeos largos y profesionales. Es posible hacer vídeos cortos con algo de valor y calidad, y con ellos se puede llegar al mundo entero. Estoy muy contento con la forma y personalidad que he conseguido dar a mis cuentas y con lo que transmito en ellas. Recibo muy buenas opiniones tanto de seguidores como de las empresas con las que trabajo.

¿Qué tipo de contenido comparte?

Cuelgo muchos trucos de bici y sobre todo, retos deportivos. También me gusta mucho la fotografía y suelo subir imágenes tanto de acción, con algún reto, como de posado con la bicicleta. Últimamente también comparto mis rutinas: qué hago en mi día a día para cuidarme de la mejor forma posible y con las que intento dar ejemplo a la nueva generación de chavales que quieren dedicarse a esto.

Hace poco le hackearon la cuenta de YouTube, pero ha decidido reabrirla desde cero, ¿qué sintió?

Me dio rabia. El año de la pandemia decidimos arrancar con la cuenta de YouTube de forma profesional y habíamos conseguido publicar unos 50 vídeos, con todo el tiempo de trabajo que hay detrás. Así que fue doloroso. Además no recibimos ninguna respuesta por parte de YouTube y no ha habido manera de recuperar todo ese contenido. Fue un poco triste. Pero soy una persona que intenta buscar una solución a todo. Obviamente, las redes sociales son importantes para hacer llegar mi trabajo, pero para crear el contenido necesito mi bici y a mí, y eso no lo hemos perdido. Los vídeos antiguos ya no están pero podemos crear muchos nuevos. También nos da la oportunidad de empezar otra cosa o de hacer lo mismo desde otro enfoque. Me dio pena perder esos recuerdos, pero se crearán nuevos.

¿Cómo escoge los sitios para grabarse? ¿Le da más importancia a que permita hacer más piruetas o que quede más chulo en cámara?

Creo que ambos son igual de importantes, así que la mitad de la elección está en las piruetas y la otra mitad en que luzca en cámara. Es importante que la industria y el público de la bici lo vea porque es un escaparate para el sector, pero también es importante atraer a gente que no tiene nada que ver con la bici porque así es como se expande el deporte y se hace conocido. Así que hay que intentar equilibrar las dos cosas: debe tener un reto deportivo bastante guay que pueda llevarse a una escena bonita.

Si tuviera que escoger un lugar de Pamplona para ir con la bici, ¿cuál sería?

Creo que me quedaría con el skate park de Mutilva. Solía gustarme mucho el de Antoniutti, pero tras la última reforma, ya no siento el mismo feeling. El barrio de Iturrama, en general, también me parece un lugar chulo para ir con la bici.

Se ha convertido en un rostro reconocido a nivel nacional y ha aparecido en programas de televisión como ‘El Hormiguero’, ‘La Resistencia’, ¿le permite dar visibilidad al deporte del BMX?

Sí, desde luego. Con las redes y las apariciones en televisión buscamos apoyo a nivel nacional y dar más visibilidad al deporte. Es cierto que desde que se ha admitido como deporte olímpico hemos recibido más apoyo, pero hasta ahora era un deporte tercermundista. Era muy difícil y muy duro poder llegar a vivir de ello. Están cambiando las cosas, es verdad, pero sigue yendo un poco lento. Así que todo lo que sea hacer entrevistas o difundir vídeos en redes, será buscar nuevas oportunidades para el sector y ayudar a las nuevas generaciones. Es un deporte muy bonito, que me ha aportado valores muy importantes para mi vida y un círculo de amigos que valoro muchísimo, así que me gustaría que muchos pudieran disfrutar de él.

¿Qué le diría a las nuevas generaciones?

Que tengan muchísima paciencia, constancia y disciplina. Creo que la gente hoy en día no tiene tanta paciencia como teníamos antes. Si empieza a hacer algo y no ve el resultado en seguida, abandona sin ni siquiera pensarlo. Obviamente las cosas no funcionan así. Todo requiere tiempo y muchísimo esfuerzo. Pero es importante decirles que con dedicación, pasión y constancia pueden lograr cualquier cosa que se propongan.

También ha empleado las redes para dar voz al racismo...

Sí, claro, soy inmigrante. Mis padres me trajeron a España para lograr una vida mejor y tener más oportunidades. Haber logrado tener una posición privilegiada en este deporte es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y todo ha sido gracias a España. Viajamos hasta aquí en busca de oportunidades y las he encontrado. Y respecto al racismo, creo que es algo que siempre va a estar ahí y con lo que vamos a tener que vivir. Pero cuando uno tiene los objetivos claros, todo lo demás lo ve pixelado. Lo único que podemos hacer es intentar defender y denunciar cualquier tipo de ataque, no solo racista, también machista o de odio.

¿Cómo se definiría? ¿La bici es un apéndice de su cuerpo?

Creo que la palabra que me define es paz interior. Es lo que encuentro cuando me subo a la bici. Es mi momento de desconectar del peso de la vida. Soy una persona alegre que tiene muy pocos días malos, así que creo que eso es señal de que he encontrado algo que me apasiona.

¿Próximos retos?

Todavía me quedan competiciones previstas para agosto y septiembre. Y para mi canal de Youtube me he propuesto el reto de superar el récord mundial con un ‘Nose Manual’ –prueba que consiste en mantener el equilibrio sobre la bicicleta solo apoyando la rueda delantera- de 500 metros. Hace pocos meses conseguí el de 400 y vamos a por el medio kilómetro.