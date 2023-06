Sayas dice que la reforma laboral era "clave para salvar al Gobierno de Sánchez" y Esparza "eligió pactar" con él

PP al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, se ha ratificado este viernes en su decisión de rechazar la reforma laboral en febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados, lo que supuso su suspensión de militancia en UPN, y ha señalado que "esa votación iba más allá de un texto". "Se trataba de una votación clave que salvaba el Gobierno de Sánchez. Nosotros decidimos no salvarlo y Esparza -presidente de UPN- eligió pactar con Sánchez", ha indicado. El cabeza de lista delal Congreso por Navarra,, se ha ratificado este viernes en su decisión de, lo que supuso su suspensión de militancia en UPN, y ha señalado que "esa votación iba más allá de un texto". "Se trataba de una votación clave que salvaba el Gobierno de Sánchez. Nosotros decidimos no salvarlo y Esparza -presidente de UPN- eligió pactar con Sánchez", ha indicado.

Sergio Sayas se ha pronunciado así en Twitter después de que el presidente de UPN, Javier Esparza, haya señalado que el PPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero "deberían pedir disculpas si tuvieran algo de vergüenza" por las críticas que lanzaron a UPN por haber expresado su apoyo a la reforma laboral, una vez que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya señalado que el Partido Popular respetará la reforma laboral.

Sayas ha señalado que lleva "más de año y medio sufriendo insultos y ataques" y "ninguno de ellos ha conseguido que dude de la decisión que tomé con la reforma laboral".

El candidato 'popular' ha indicado que "si esa ley no se hubiera aprobado el gobierno de Sánchez podría no haber durado hasta hoy". "Estoy orgulloso de no haber entregado mi voto a Sánchez. Nunca algo que yo pueda hacer estará al servicio de un Gobierno como el de Sánchez, que tanto daño ha hecho a España y particularmente, a Navarra", ha asegurado.