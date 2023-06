Chivite dice que el Gobierno recurrirá este mismo jueves la decisión del TSJN sobre los conciertos con educación diferenciada

Chivite ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que, cuando el Gobierno foral ha tenido conocimiento de que el Tribunal Constitucional avalaba el fin de los conciertos con la educación diferencia, "se ha replanteado presentar recurso" a la decisión del TSJN y "de hecho ya lo hemos presentado hoy, y si no, lo vamos a hacer a lo largo del día hoy". "Y por supuesto, como la decisión que hemos conocido hoy del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (relativa a Irabia-Izaga) va en similares términos, también recurriremos esa decisión", ha señalado.

La jefa del Ejecutivo ha subrayado que "el Gobierno de Navarra apuesta por una educación igualitaria, la LOMLOE así lo plantea y esa es la defensa que va a hacer el Gobierno de Navarra".

Preguntada por los periodistas, Chivite ha señalado que "sorprende que viendo lo que ha dicho el Tribunal Constitucional", el Tribunal Superior de Justicia de Navarra suspenda la extinción del concierto, "aunque es verdad que lo que está poniendo encima de la mesa es la estabilidad de la educación, que eso, el mayor garante de esa estabilidad en la educación y de procurar no generar incertidumbres en los alumnos y alumnas, ha sido el propio departamento de Educación".

Chivite ha asegurado que el departamento ya "lo hizo con la educación obligatoria", aunque "es verdad que hay una ley navarra que avala que la retirada de esos conciertos sea de manera progresiva, pero no hay una ley foral para aquella educación que no sea obligatoria, por lo tanto no lo podemos hacer así". "En todo caso, vamos a recurrir y veremos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales. También digo una cosa, lo que se plantea es una paralización, no se están planteando otras cuestiones de una sentencia en firme, porque tendremos que conocer la sentencia en firme para que se aplique en su totalidad", ha explicado.