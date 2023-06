Policías forales mantendrán "el órdago" al Gobierno si no toma en consideración el reglamento

Policía Foral ha afirmado este miércoles que "tenemos algunas noticias que parecen indicar que este miércoles se realiza la toma en consideración" del reglamento del cuerpo policial en la sesión de Gobierno, "pero hasta que no sea efectiva no cantaremos victoria". El movimiento asindical deha afirmado este miércoles que "tenemos algunas noticias que parecen indicar que este miércoles se realiza la toma en consideración" del reglamento del cuerpo policial en la sesión de Gobierno, "pero hasta que no sea efectiva no cantaremos victoria".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación Iván Sánchez en representación del colectivo, durante una concentración mantenida frente al Palacio de Navarra. Sin embargo, ha añadido que, de no ser así, "mantendremos las protestas y mantendremos el órdago que le hemos echado al Gobierno".

Preguntado por dicho "órdago", ha explicado que "tampoco es que sea algo muy grave, simplemente sería no trabajar más de lo que nos corresponde". "Nosotros tenemos un calendario, unas horas establecidas, y todo lo que vaya por encima de eso es por nuestra voluntad. Entonces eso se va a suprimir, nosotros trabajaremos lo que tenemos establecido, nuestros horarios y nada más", ha dicho.

En esta misma línea, se ha dado lectura a un comunicado, en el que el movimiento asindical ha subrayado que están "orgullosos de haber permanecido unidos para reivindicar cuanto es nuestro y cuanto hace ya cuatro años se nos debe, que no es sino el reconocimiento adecuado a la policía de todos los navarros y navarras".

"Tras tantos meses de lucha, confiamos en que hoy nuestras reivindicaciones puedan dar sus frutos", han afirmado, tras apuntar que "no somos todos los que estamos, pero sí estamos todos los que somos, y es por ello que no daremos un paso hacia atrás hasta ver satisfechas nuestras demandas, que no son otras que la legítima mejora de nuestras condiciones tanto tiempo postergadas".

"Hoy es momento de celebración, de unión y de alegría, porque una policía que permanece unida es una policía tan fuerte como representativa, que siempre estará al servicio de quienes la necesiten, pero que ahora, frente a ustedes, y una vez más, esperamos que la última, alzan su voz para reclamar nuestro necesario reglamento. Porque sin reglamento no hay Sanfermines", han reivindicado.