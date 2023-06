Las víctimas de ETA se sienten solas y piden memoria y verdad

Día de las Víctimas del Terrorismo, un sencillo acto en Pamplona y en Tudela ha querido recordar a quienes perdieron a sus seres queridos por el zarpazo asesino. Los organizaba ANVITE, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, y ha congregado a medio centenar de personas en la Plaza del Baluarte. Bajo el monolito en homenaje a las víctimas, particulares, asociaciones y partidos políticos han ido depositando su recuerdo en forma de flores. Una mujer mayor empujando su andador y colocando una rosa blanca es lo que le queda a las Víctimas del Terrorismo de ETA . Y no es poco. Pues esa imagen contiene más fuerza que cualquier comunicado. Este martes, en elun sencillo acto en Pamplona y en Tudela ha querido recordar a quienes perdieron a sus seres queridos por el zarpazo asesino.y ha congregado a medio centenar de personas en la Plaza del Baluarte. Bajo el monolito en homenaje a las víctimas, particulares, asociaciones y partidos políticos han ido depositando su recuerdo en forma de flores.

Ha ocurrido a las cinco de la tarde y quien pasaba por allí ha podido oír alto y claro las palabras de las víctimas. Pilar Ollo, presidenta de ANVITE, ha sido la encargada de poner la voz y el sentimiento a esta parte a veces olvidada de la sociedad navarra: “Las víctimas nos sentimos solas”. Y después, su denuncia: “El intento de mandatarios públicos de blanquear la historia de ETA y normalizar a Bildu”.

Hace 13 años se designó el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Aquel día, José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, aseveró que mantener viva la memoria “significa honrar a los muertos, reconfortar a los vivos y aborrecer a los asesinos”. Y se hizo para “recordar a los muertos y decir a sus familiares y amigos que no están solos”. 4.750 días después, ese espíritu parece haberse esfumado. “Apenas 13 años después las víctimas nos sentimos precisamente así. Solas. Por eso queremos aprovechar el día de hoy para remarcar la importancia de la memoria. De la memoria y de la verdad, porque la memoria se construye con la verdad, y ésta no se puede prostituir a conveniencia”, ha leído Pilar Ollo.

La presidenta de ANVITE ha recordado que a ETA, desaparecida hace casi 12 años, la derrotaron los Cuerpos de Seguridad del Estado, el conjunto de la ciudadanía y las propias víctimas. “No un Gobierno, aunque fuese bajo su mandato y sus concesiones. Nadie piensa que es casual la normalización de EH Bildu, y esa actitud condescendiente con quienes asesinaron incluso a compañeros de partido no es sino parte del plan de blanqueamiento hacia dicho conglomerado. No podemos consentir que la historia escrita con sangre quede diluida por actitudes y condescendencia de algunos de nuestros mandatarios públicos. No podemos consentir que nuestras víctimas caigan en el olvido”, ha sentenciado Ollo.

