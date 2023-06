El Gobierno de Navarra no recurrirá el auto del TSJN que paraliza la suspensión del concierto de Miravalles-El Redín

paralizar cautelarmente la extinción del concierto de Bachillerato a Miravalles-El Redín. Cuestionado por los periodistas tras la sesión de Gobierno,ha adelantado que el Gobierno no va a recurrir la decisión del TSJN y procederá a la ejecución del auto. “El auto no entra a valorar las cuestiones de fondo del recurso, pero vamos a ejecutar la medida cautelar. No tenemos intención de recurrir, ya que se haría sobre la misma sala que ha expresado claramente su criterio y no tendría sentido. No conocemos la cuantía del aval, cuando lo sepamos, el Gobierno va proceder a la ejecución del auto previa depósito del aval de los recurrentes”. El consejero de Educación en funciones del Gobierno de Navarra "respeta" la decisión del TSJN de. Cuestionado por los periodistas tras la sesión de Gobierno, Carlos Gimeno ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad y respeto por la decisión”. Del mismo modo,y procederá a la ejecución del auto. “El auto no entra a valorar las cuestiones de fondo del recurso, pero vamos a ejecutar la medida cautelar. No tenemos intención de recurrir, ya que se haría sobre la misma sala que ha expresado claramente su criterio y no tendría sentido. No conocemos la cuantía del aval, cuando lo sepamos, el Gobierno va proceder a la ejecución del auto previa depósito del aval de los recurrentes”.

El consejero de Educación ha declarado su respeto absoluto al auto. "No voy a entrar en él. Hay una sentencia de abril del Constitucional que respalda la no financiación con fondos públicos de estos centros. Estamos analizando el auto, no da lugar a establecer contacto con los centros. No creo que sea una cuestión para hablar con los centros en estos momentos", ha dicho.

En un auto conocido esta mañana de miércoles, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN ha dado la razón a los recurrentes, las asociaciones de padres y madres de Miravalles y de El Redín y la entidad Fomento de Centros de Enseñanza, en su pretensión de que se aceptase la suspensión cautelar de la extinción del concierto. El tribunal considera que las consecuencias de la extinción “se reputan cuantitativa y cualitativamente muy relevantes y de muy difícil o imposible” reversión o reparación una vez ejecutadas, “ya que por un lado son consecuencias estructurales de carácter muy difícilmente reversibles en relación a las condiciones de cómo hasta ahora se estaban desarrollando”.

Los magistrados concluyen que la ejecución del acto administrativo supondría, en su caso, una adaptación a un nuevo modelo educativo (educación mixta), una reconfiguración de la composición y organización estructural de los centros y grupos e, incluso para aquellos alumnos que no pudieran hacer frente al nuevo escenario, una recolocación en otros centros concertados o públicos.