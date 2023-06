Los 26 jóvenes que pasaron a la fase final de Talento Joven de Navarra 2023 vivieron tres jornadas de formación intensiva en ESIC los días 6, 7 y 8 de junio. Una formación centrada en competencias soft skills como liderazgo, autodesarrollo, creatividad, comunicación o inteligencia emocional.

Fueron tres días en los que además de aprender, se relacionaron directamente con representantes de las ocho empresas punteras en Navarra que pueden abrirles las puertas de su futuro laboral. Esta relación se trasladó también a otro de los espacios de Talento Joven de Navarra 2023, como la residencia Home & Co, que albergó las comidas y la parte más lúdica del programa.

Es precisamente este aspecto, el de la relación con las empresas, uno de los que más destacan los jóvenes una semana después de finalizar esta aventura profesional y personal.

Andrea Aldaz Rambla / ADE. Universidad Pública de Navarra: “Ha sido una experiencia muy buena que recomendaría a cualquier estudiante. Los organizadores y ESIC han cuidado al detalle todo. El contacto con las empresas es muy cercano, hablas con ellas mientras te tomas un café y les preguntas cualquier cosa. También conoces a gente que se encuentra en la misma situación que tú y eso es muy interesante”.

Iker Aldasoro Marculeta / Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Universidad Pública de Navarra: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que hemos tenido la oportunidad de trabajar con perfiles muy variados y de entablar relaciones con empresas líderes de una manera muy cercana. Estoy tremendamente agradecido por la oportunidad que se nos ha brindado y aconsejaría a cualquiera apuntarse ”.

Tanya Andreeva / Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad Pública de Navarra: “Es una experiencia única y enriquecedora que me ha aportado mucho a nivel personal y profesional. Lo volvería a repetir sin duda. Animo a todas las personas a no dudar y apuntarse.”

Patricia Asurmendi Nuin / Máster en Ingeniería Industrial. Tecnun Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra: “Estas jornadas me han permitido ahondar en habilidades necesarias e imprescindibles para el mundo laboral y el personal. Además, hemos podido conocer más de cerca empresas navarras donde comenzar nuestra carrera profesional, así como personas muy interesantes”.

Edurne Azcona Bermejo / Gestión Empresarial basada en el Análisis de Datos. Universidad Europea de Madrid: “Me ha parecido una experiencia diferente, en la que poder trabajar habilidades que en nuestras carreras normalmente pasan más desapercibidas y además en la que conocer grandes empresas de Navarra”.

Alejandro Barberena Andueza / Dirección de Marketing Global. ESIC University: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora. He logrado entenderme mejor a mí mismo y definir con mayor claridad mi camino profesional. La formación junto a la colaboración con las empresas ha sido vital para darle un impulso realista y sólido a mi desarrollo profesional. Esta experiencia me ha brindado las bases para continuar construyendo mi futuro”.

Daniela Betancurt Sánchez / Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad Pública de Navarra: “Talento Joven superó mis expectativas. Me brindó claves para poder afrontar con mayor profesionalidad y asertividad los retos del día a día. Además, es una gran oportunidad para conocer a profesionales increíbles y a las empresas más destacadas en Navarra”.

Elena Chocarro Pernaut / Publicidad y RR.PP. + Marketing. Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia: “Ha sido una gran experiencia. Talento Joven no solo nos da la oportunidad de acercarnos a las empresas y entrar en contacto con el mundo laboral, también nos ofrece unos talleres de conocimiento que no se nos enseña en la carrera y son muy valiosos para nuestro futuro personal y profesional”.

Ariane Echenique Calleja / Traducción e Interpretación. Universidad del País Vasco / Master en Formación del Profesorado. Universidad de Granada: “Talento Joven nos ha dado la oportunidad de autoconocernos para sacar el máximo partido de cada uno y entrar en el mundo laboral pisando fuerte. Ha sido una experiencia muy dinámica y enriquecedora.”

Saioa Erro Maeztu / Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN). Mondragon Unibertsitatea: “Han sido unas jornadas en las que he aprendido de grandes profesionales, así como de mis compañeros y de las empresas. He disfrutado de compartir experiencias y reflexiones, y de los aprendizajes obtenidos en las sesiones sobre habilidades necesarias en el día a día.”

Valeria García Gorricho/ Psicología. Universidad Pública de Navarra: “Talento joven me ha parecido una gran oportunidad, puesto que nos ha permitido acercarnos a las empresas y conocerlas. La formación ha sido muy enriquecedora, me he nutrido de todas las charlas y me ha ayudado a crecer”.

Claudia García Macías / ADE + Marketing Digital. Universidad de Deusto: “Ha sido muy enriquecedor dado que te enseñan a poner en practica las soft skills y a conocerte mejor. Además, me parece una oportunidad única para demostrar a las empresas navarras quién soy y las ganas de empezar mi futuro profesional”.

Marcos Gómez Revuelta / Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad Pública de Navarra: “Talento Joven me ha enseñado que los jóvenes debemos ver el futuro como una oportunidad. No sólo he conocido a grandes profesionales, sino que también ha sido una oportunidad para hacer muchos nuevos amigos”.

Arantxa Goñi Erro / Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Universidad Pública de Navarra: “Nos han enseñado aspectos muy importantes para nuestra carrera de forma muy amena y divertida. El ambiente entre los compañeros y con los representantes de las empresas era muy bueno, todos aportamos cosas muy distintas y complementarias”.

Pablo Gurbindo Palomo / Derecho y Relaciones Internacionales. Universidad de Navarra: “Ha sido una gran oportunidad de conocer a otros jóvenes y a empresas navarras comprometidas con mantener al talento joven en Navarra. No solo nos han formado en habilidades para nuestra futura carrera, sino en habilidades que nos van a servir en todos los aspectos de nuestra vida”.

Lucía Hidalgo Labat / Derecho y Relaciones Internacionales. Universidad de Navarra: “Los conocimientos que enseñan son muy útiles para la vida laboral, y la mayoría de veces estos no se imparten en instituciones. Los profesores son excelentes, con una capacidad de comunicación extraordinaria. También me llevo el haber podido conocer gente maravillosa de mi edad”.

Ainhoa Ituráin Ultra / Filosofía, Política y Economía. Universidad de Navarra: “Ha sido una experiencia muy enriquecedora que nos ha permitido contactar con algunas de las mejores empresas de Navarra en un ambiente muy cercano y natural. Destacaría también la formación que hemos recibido en el ámbito de las competencias: liderazgo, inteligencia emocional o creatividad”.

Isabel Lasheras Bujanda / Matemáticas con mención en Informática. Universidad de Cantabria: “Ha sido muy enriquecedor por el contacto con las empresas, muy beneficioso para todos, y porque hemos aprendido muchísimas cosas que, estoy segura, vamos a poner en práctica no solo en nuestros trabajos, sino también en nuestras relaciones personales”.

Amaia López Azcona / Grado internacional de ADE. Universidad Pública de Navarra: “Las jornadas me han parecido muy interesantes, las actividades y los cursos eran muy prácticos y los profesores, muy buenos. Es un programa muy útil para los que hemos acabado la carrera y para entrar de una manera más amena al mercado laboral”.

Ane Marco Asirón / Marketing y Comunicación de Moda. Universidad de Navarra: “Talento Joven ha sido una experiencia enriquecedora. He podido conocer y aprender de las mejores empresas de Navarra, además de trabajar con compañeros extraordinarios. Aunque solo hayan sido tres días me llevo aprendizajes para toda la vida”.

Pavel Pagola Torres / Física. University of Dundee: “Talento joven es una experiencia reveladora, te muestra cómo hasta las grandes empresas son un cúmulo de individuos y la importancia de poder interrelacionarse con cada uno de ellos”.

Jaime Quevedo Ciáurriz / Dirección de Marketing Global. ESIC University: “Fue muy enriquecedor. Nos juntamos jóvenes con unas ganas enormes de empezar nuestra carrera y empresas referentes deseando contratar. Además, pudimos aprender habilidades que son mas difíciles de trabajar y vivir una experiencia que sin el respaldo de estas entidades sería imposible”.

Alicia Remírez Barriga / Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Universidad Pública de Navarra: “Ha sido una experiencia increíble haber compartido estos tres días con grandes profesionales que nos han aportado muchísimas cosas de valor, tanto para el desarrollo personal como el profesional. Asimismo, es una oportunidad muy valiosa para acceder al mundo laboral y animo a todos los estudiantes a participar”.

Naiara Velasco Cereceda / Relaciones Internacionales. Universidad de Deusto: “No me esperaba que fuese tan enriquecedor como lo ha sido. Debido a lo que nos enseñan en las universidades, muchas veces empezamos la carrera profesional sin ninguna soft skills. Y yo en sólo tres días he aprendido muchísimos métodos y habilidades que me van a servir tanto en el trabajo como en mi día a día”.

Amaya Villamarín Quesada / Derecho y ADE. Universidad Pública de Navarra: “Es una experiencia que aporta un conocimiento distinto al que se da en las universidades y que es muy interesante para conocerse a sí mismo y desarrollar habilidades indispensables en la vida laboral, como la comunicación, la creatividad o el trabajo en equipo. Se la recomendaría a cualquier joven con ganas de aprender”.

Pablo Zuazu Pérez / ADE. Universidad de Navarra: “Estas jornadas me han parecido muy interesantes y me han servido para profundizar en algunos aspectos que ya había visto con anterioridad . Además, he adquirido conocimientos sobre temas que no había tenido la oportunidad de conocer”.