El futuro cura que fue alcalde

“Además de los ejercicios en Javier, me siento preparado. Esto es una vocación de toda la vida”. Estuvo en el Seminario menor entre los 10 y 14 años, pero le tocó vivirlo durante la Transición y los sacerdotes “estaban más a la política que a las vocaciones”, sentencia.

Lleva casi dos años en varias parroquias deejerciendo de quasi párroco, por eso no vive en el seminario en Pamplona . “Parece que después de la ordenación seguiré aquí”. Estudió Filología Clásica en Salamanca , coincidiendo con los años de la movida. “La gente conoce Madrid , pero Salamanca era su sucursal”.

“Para la ordenación solo necesitas el alba y poco más. La ventaja de ser mayor es que sobra todo, así que preparación de cosas materiales, poco”, afirma Donato. Dice que la llamada a su vocación empezó en Salamanca, estudiando. Una amiga suya de la carrera se hizo monja, y otro amigo también sacerdote. Pero en ese momento, la pieza que falló fue él. Así que el 18 confirmará su vocación. “Yo sólo tengo que responder a unas preguntas cuya respuesta está implícita, así que no tengo que hacer nada. Eso da mucha tranquilidad”. Su celebración tras el sacramento:el lunes 19. Y el domingo 25,. “Para mí, mi pueblo lo es todo: donde me he bautizado, mi Comunión, el funeral de mis padres... Todo”, sentencia.